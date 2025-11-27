ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ! 30 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಾಗ್ತೀರಾ..

Weight Loss: ಮದುವೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಈ ದಿನ, ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಾವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಯೋಚಿಸುವವರಿಗೆ, 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ನಿಯಮಗಳು:
1. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.30-7.00 ರ ನಡುವೆ ಎದ್ದೇಳಿ.
2. ಪ್ರತಿದಿನ 500 ಮಿಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರು + ನಿಂಬೆ ಅಥವಾ ಜೀರಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಕುಡಿಯಿರಿ.
3. ವ್ಯಾಯಾಮ: 30-45 ನಿಮಿಷಗಳು
4. ನಿದ್ರೆ: 7-8 ಗಂಟೆಗಳು
5. ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು - ಸಕ್ಕರೆ, ಅಕ್ಕಿ (ಮಿತವಾಗಿ), ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು
6. ಪ್ರತಿದಿನ 2-3 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ನೀವು ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ: (ವ್ಯಾಯಾಮದ ನಂತರ)
1. ಬೇಯಿಸಿದ ತರಕಾರಿಗಳು + ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ/ಪನೀರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
2. 1 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು + 1 ಕಪ್ಪು ಕಾಫಿ
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ:
ಸೋಮವಾರ - 2 ಇಡ್ಲಿ + ಸಾಂಬಾರ್ + ಪುದೀನ ಚಟ್ನಿ
ಮಂಗಳವಾರ - ತರಕಾರಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಸೂಪ್ / ರವಾ ಕಿಚಡಿ + ಒಂದು ಹಣ್ಣು
ಬುಧವಾರ - 1 ದೋಸೆ + ಚಟ್ನಿ + ಮೊಟ್ಟೆ
ಗುರುವಾರ - ಓಟ್ಸ್ + ಬೇಳೆ + ಹಾಲು + ಅರ್ಧ ಸೇಬು
ಶುಕ್ರವಾರ - ಬಟಾಣಿ + ನಿಂಬೆ
ಶನಿವಾರ - ರಾಗಿ ದೋಸೆ / ಆದಿ + ಮೊಸರು
ಭಾನುವಾರ - 1 ಚಪಾತಿ + ಕುರುಮ + ಹಣ್ಣು
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ (12.30-1.30)
ಸೋಮವಾರ - ಕಂದು ಅನ್ನ + ಸಾಂಬಾರ್ + ಹುರಿದ ಖಾದ್ಯಗಳು + ಮೊಸರು
ಮಂಗಳವಾರ - 2 ಚಪಾತಿಗಳು + ಚಿಕನ್ / ಪನೀರ್ ಕರಿ + ತರಕಾರಿ ಸಲಾಡ್
ಬುಧವಾರ - ಕ್ವಿನೋವಾ + ರಸಮ್ + ಸಲಾಡ್
ಗುರುವಾರ - ರಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ + ಮೊಟ್ಟೆ/ತರಕಾರಿ
ಶುಕ್ರವಾರ - ತರಕಾರಿ ಪುಲಾವ್ + ಈರುಳ್ಳಿ ಪರೋಟ + ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಲಾಡ್
ಶನಿವಾರ - 2 ಗೋಧಿ ಬಲ್ಗಾ + ಬೇಳೆ + ತರಕಾರಿ
ಭಾನುವಾರ - ಮೀನಿನ ಕರಿ + ಕೆಂಪು ಅನ್ನ + ಹುರುಳಿ
ಸಂಜೆ ತಿಂಡಿಗಳು: 4.30–5.30
ಹಸಿರು ಚಹಾ / ಕಪ್ಪು ಕಾಫಿ + ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ / ಬಾದಾಮಿ
ಪಪ್ಪಾಯಿ, ಪೇರಲ, ಸೇಬು, ದಾಳಿಂಬೆ, ಕಿತ್ತಳೆ (ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು)
ಭೋಜನ: 7.00–8.00
ಸೋಮವಾರ - ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಸೂಪ್ + 1 ಸುಟ್ಟ ಕಂದು ಬ್ರೆಡ್
ಮಂಗಳವಾರ - ಬೇಯಿಸಿದ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ + ತರಕಾರಿಗಳು
ಬುಧವಾರ - ಮೊಸರು ಅನ್ನ (ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ)
ಗುರುವಾರ - ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಆದಿ + ಪುದೀನ ಚಟ್ನಿ
ಶುಕ್ರವಾರ - ಓಟ್ ಮೀಲ್ + ಮೊಟ್ಟೆ
ಶನಿವಾರ - ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ + ಸಲಾಡ್
ಭಾನುವಾರ - ತಿಳಿ ರಸಂ ಅನ್ನ + ಪಾಲಕ್
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಲಹೆಗಳು:
ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ: ಪಾಲಕ್ ಸ್ಮೂಥಿ ಕುಡಿಯಿರಿ.
ಬುಧವಾರ: ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸ
ಶನಿವಾರ: ತೆಂಗಿನ ನೀರು
ಭಾನುವಾರ: ತುಳಸಿ/ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.