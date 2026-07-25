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ಹುರಿದ ಲವಂಗ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು.. ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಕೊಳೆ ಹೋಗಿ ಕಳೆ ಬರೋದು ಪಕ್ಕಾ

Natural remedy for acne and dark spots: ಲವಂಗದ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಚರ್ಮದ ಎಣ್ಣೆಯಂಶ ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಲವಂಗದ ಪುಡಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಬಳಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 25, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:56 PM IST
ಹುರಿದ ಲವಂಗ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು.. ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಕೊಳೆ ಹೋಗಿ ಕಳೆ ಬರೋದು ಪಕ್ಕಾ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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