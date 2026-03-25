  • ಕೇವಲ ಒಂದೇ 1 Kg ಚಹಾಗೆ 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು.. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಚಹಾ ಇರುವ ದೇಶ..?

ಕೇವಲ ಒಂದೇ 1 Kg ಚಹಾಗೆ 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು.. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಚಹಾ ಇರುವ ದೇಶ..?

ಚಹಾ ಪೊದೆಗಳನ್ನು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಚಹಾ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಾವಲುಗಾರರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 25, 2026, 11:55 PM IST
  • ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟು ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ
  • ಬಂಗಲೆ ಅಥವಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನಷ್ಟು ಚಹಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ
  • ನಿತ್ಯ ನೀವು ಕುಡಿಯುವ ಚಹಾದ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಯಾಕೆ?

IPL 2026: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಹಬ್ಬ! ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಎಷ್ಟು? ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
IPL 2026: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಹಬ್ಬ! ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಎಷ್ಟು? ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ಸ್ಟಾರ್‌ ಪೇಸರ್‌ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟ RCB.. 2026ರ IPL ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ದಯಾಳ್‌ ಆಡ್ತಾರೋ, ಆಡಲ್ವೋ?
ಸ್ಟಾರ್‌ ಪೇಸರ್‌ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟ RCB.. 2026ರ IPL ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ದಯಾಳ್‌ ಆಡ್ತಾರೋ, ಆಡಲ್ವೋ?
ಒನ್ ಟೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ IPL‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಚಾನ್ಸೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.. ಆದ್ರೆ ಈಗ RCB ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌!
ಒನ್ ಟೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ IPL‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಚಾನ್ಸೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.. ಆದ್ರೆ ಈಗ RCB ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌!
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅಲ್ಲ.. ಜಸ್ಟ್‌ ಸೋಂಪು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿ
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅಲ್ಲ.. ಜಸ್ಟ್‌ ಸೋಂಪು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿ
ಕೇವಲ ಒಂದೇ 1 Kg ಚಹಾಗೆ 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು.. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಚಹಾ ಇರುವ ದೇಶ..?

Business most expensive tea: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟು ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಚಹಾಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ, ಒಂದು ಸಾವಿರ, ಎರಡು ಸಾವಿರವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಹಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖ ನಗರದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆ ಅಥವಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಚಹಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ.  ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಚಹಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಚೀನಾದಲ್ಲಿರುವ ಫುಜಿಯಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಒರಟಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಡಾ ಹಾಂಗ್ ಪಾವೊವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಚಹಾ ಎಂದು ಈವರೆಗೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಗ್ ರೆಡ್ ರೋಬ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 90 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. 2002ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಚಹಾದ ಕೇವಲ 20 ಗ್ರಾಂಗೆ 26.17 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹರಾಜಾಗಿತ್ತು. 

ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಡಾ ಹಾಂಗ್ ಪಾವೊ ಚಹಾಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಏಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತ ಹೋದರೆ, ಅದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಚೀನಾದ ಫುಜಿಯಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವುಯಿ ಪರ್ವತಗಳ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಡಾ ಹಾಂಗ್ ಪಾವೊ ಚಹಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಪೊದೆಗಳಿಂದ ಬರುವುದರಿಂದ ಶುದ್ಧವಾದ ಡಾ ಹಾಂಗ್ ಪಾವೊ ಚಹಾ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ  ತಾಯಿಯ ಪೊದೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯವು ಆಗಿವೆ. 

ಈ ಚಹಾ ಪೊದೆಗಳನ್ನು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಚಹಾ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಾವಲುಗಾರರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ. 2006 ರಿಂದ ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೀಳುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಈ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಚಹಾದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. 1 ಗ್ರಾಂ ಚಹಾದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. 

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

