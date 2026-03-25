ಕೇವಲ ಒಂದೇ 1 Kg ಚಹಾಗೆ 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು.. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಚಹಾ ಇರುವ ದೇಶ..?

Business most expensive tea: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟು ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಚಹಾಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ, ಒಂದು ಸಾವಿರ, ಎರಡು ಸಾವಿರವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಹಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖ ನಗರದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆ ಅಥವಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಚಹಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಚಹಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಚೀನಾದಲ್ಲಿರುವ ಫುಜಿಯಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಒರಟಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಡಾ ಹಾಂಗ್ ಪಾವೊವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಚಹಾ ಎಂದು ಈವರೆಗೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಗ್ ರೆಡ್ ರೋಬ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 90 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. 2002ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಚಹಾದ ಕೇವಲ 20 ಗ್ರಾಂಗೆ 26.17 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹರಾಜಾಗಿತ್ತು.
ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಡಾ ಹಾಂಗ್ ಪಾವೊ ಚಹಾಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಏಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತ ಹೋದರೆ, ಅದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಚೀನಾದ ಫುಜಿಯಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವುಯಿ ಪರ್ವತಗಳ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಡಾ ಹಾಂಗ್ ಪಾವೊ ಚಹಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಪೊದೆಗಳಿಂದ ಬರುವುದರಿಂದ ಶುದ್ಧವಾದ ಡಾ ಹಾಂಗ್ ಪಾವೊ ಚಹಾ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ತಾಯಿಯ ಪೊದೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯವು ಆಗಿವೆ.
ಈ ಚಹಾ ಪೊದೆಗಳನ್ನು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಚಹಾ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಾವಲುಗಾರರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ. 2006 ರಿಂದ ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೀಳುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಈ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಚಹಾದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. 1 ಗ್ರಾಂ ಚಹಾದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.