  • ಕೋಳಿಯಂತೆ ಹಾವುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದೇ..? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ..!

ಕೋಳಿಯಂತೆ ಹಾವುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದೇ..? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ..!

ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದಾ?. ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 30, 2026, 07:06 PM IST
  • ಹಾವಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಯಾಕೆ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ?
  • ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ
  • ಹಾವುಗಳು ವಿಷವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತವೆ..?

Can everyone eat snake eggs: ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಥಟ್‌ ಅಂತ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಕೋಳಿಯ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ನಾವು ಆಮ್ಲೆಟ್‌, ಮೊಟ್ಟೆ ಭುರ್ಜಿ, ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಮೊಟ್ಟೆ ಕರಿಯಂತವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಹಾವಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವಿನ ವಿಷ ಅದರ ಹಲ್ಲುಗಳ ಬಳಿ ಇರುವ ವಿಷದ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾವಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಲೇ ಮೃತಪಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರದ ಮಾತು. ಆದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮರಿ ಹಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತದೆ.   

ಹಾವಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇರದಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಮೋನಲ್ಲಾದಂತಹ ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಸೇರುವುದರಿಂದ ವಿಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಬರಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮೈಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಅಥವಾ ದದ್ದುಗಳು ಬರಬಹುದು. ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸೋಂಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.  

ಆದರೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌, ವಿಯೇಟ್ನಾಂ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರುಚಿಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟಿನ್‌ ಇದ್ದು, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮೃದುವಾದ ಚಿಪ್ಪು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಕಾರಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹುರಿದು ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Air Taxi; ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಲಿದೆ ಏರ್‌ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ.. ಎಷ್ಟು Km ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತೆ, ಇದರ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್‌ ಹೇಗಿವೆ?

ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 1972ರ ಅಡಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕಾಡಿನ ಸಂಪತ್ತು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾವಿನ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ತಿಂದರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ದಂಡದ ಜೊತೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾವಿಗೆ ದೈವತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗನ್‌ನಿಂದ ಶೂಟ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಆ*ತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ..! ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ಸಾವು

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

