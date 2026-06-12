ಬೆಂಗಳೂರು: ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯುಐಡಿಎಐ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕೇವಲ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ರಹಸ್ಯ ಪಿನ್ (PIN) ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ (OTP) ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ವಿರಳ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (AePS) ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕಾದರೂ ಸಹ ವಂಚಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸುರಕ್ಷತಾ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂ. ತೆಗೆಯಲೂ ಸಹ ಆಗಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ದೃಢೀಕರಣ: ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಖಾತೆದಾರನ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ (ಬೆರಳಚ್ಚು) ಅಥವಾ ಐರಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ (ಕಣ್ಣಿನ ರೆಟಿನಾ) ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಒಟಿಪಿ (OTP): ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬರುವ ಒಟಿಪಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಆನ್ಲೈನ್ ವಹಿವಾಟು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಯುಐಡಿಎಐ ಪ್ರಕಟಣೆ: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೆದಿರುವ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೇವಲ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಜನರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರುವ ಒಟಿಪಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.