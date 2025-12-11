ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು? ಈ ರೀತಿ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ..

Clothes Cleaning Tips: ನೀವು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಒಗೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನೆನೆಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಕೆಲವು ಬಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನೆನೆಸಿದರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬಣ್ಣ ಬಿಡುತ್ತವೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನೆನೆಸುವುದು ತಪ್ಪೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ಅವು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಕುಗ್ಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಟ್ ಹೊರಬಂದು ಬಣ್ಣ ಮಸುಕಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಅಥವಾ ಇಡೀ ದಿನ ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರಬಹುದು. ತೊಳೆದ ನಂತರವೂ ಈ ವಾಸನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊಳಕಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಪ್ರಕಾರವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನೆನೆಸಬೇಕು.
ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಕದ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನ. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕೊಳಕನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಈ ಸಮಯ ಒಂದು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೇಷ್ಮೆಯನ್ನ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ, ಉಣ್ಣೆಯನ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಡಿಮೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಬಹುದು.
ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುವ ಮೊದಲು ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಅಲ್ಲದೆ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಗಾಢವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆನೆಸಬೇಡಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಒರಟಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ನೆನೆಸಬಾರದು.