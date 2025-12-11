ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು? ಈ ರೀತಿ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಕದ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನ. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕೊಳಕನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಈ ಸಮಯ ಒಂದು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 11, 2025, 04:05 PM IST
  • ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನೆನೆಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ
  • ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ಅವು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕುಗ್ಗುತ್ತವೆ
  • ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಅಥವಾ ಇಡೀದಿನ ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರಬಹುದು

Clothes Cleaning Tips: ನೀವು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಒಗೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನೆನೆಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಕೆಲವು ಬಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನೆನೆಸಿದರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬಣ್ಣ ಬಿಡುತ್ತವೆ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನೆನೆಸುವುದು ತಪ್ಪೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ಅವು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಕುಗ್ಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಟ್ ಹೊರಬಂದು ಬಣ್ಣ ಮಸುಕಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ವಾಟರ್‌ ಹೀಟರ್‌ ಬಳುಸುವ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್‌! ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ!

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಅಥವಾ ಇಡೀ ದಿನ ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರಬಹುದು. ತೊಳೆದ ನಂತರವೂ ಈ ವಾಸನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊಳಕಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಪ್ರಕಾರವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನೆನೆಸಬೇಕು.

ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಕದ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನ. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕೊಳಕನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಈ ಸಮಯ ಒಂದು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೇಷ್ಮೆಯನ್ನ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ, ಉಣ್ಣೆಯನ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಡಿಮೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಿಲ್ಲ... ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು

ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುವ ಮೊದಲು ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಅಲ್ಲದೆ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಗಾಢವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆನೆಸಬೇಡಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಒರಟಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ನೆನೆಸಬಾರದು.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

