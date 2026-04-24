ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಏರ್‌ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಆಗಬಹುದೇ? ನಿಯಮಗಳೇನು ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಏರ್‌ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಸಹ ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಗಗನಸಖಿಯರಾಗಬಹುದೇ ಎಂಬುದು ಆಗಾಗ ಕಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 24, 2026, 08:47 PM IST
  • ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಈಗ ಏರ್‌ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಆಗಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ
  • Air India, IndiGo, SpiceJet, Vistara ಸೇರಿ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನೇಮಕ
  • ಏರ್‌ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಆಗಲು ಮದುವೆ ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ಮುಖ್ಯ

ಬಿಗ್​​ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿಯ ದೇಹದೊಳಗೆ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಪತ್ತೆ..! ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಒಡೆಯುತ್ತೆ
camera icon7
Dipika Kakar
ಬಿಗ್​​ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿಯ ದೇಹದೊಳಗೆ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಪತ್ತೆ..! ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಒಡೆಯುತ್ತೆ
ನಿತ್ಯಾಳಿಂದ ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯಗಳ ಅನಾವರಣ.. ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ರೋಚಕ ತಿರುವು
camera icon6
Karna serial
ನಿತ್ಯಾಳಿಂದ ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯಗಳ ಅನಾವರಣ.. ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ರೋಚಕ ತಿರುವು
ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತರೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಬೆಂಬಲಿಸುವೆ - ಸಹೋದರರ ಕಾಲೆಳೆದ ಮಾಲ್ತಿ ಚಹಾರ್..!
camera icon6
IPL 2026
ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತರೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಬೆಂಬಲಿಸುವೆ - ಸಹೋದರರ ಕಾಲೆಳೆದ ಮಾಲ್ತಿ ಚಹಾರ್..!
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸ್ಪೋಟಕ ಶತಕ: ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 103 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವು..!
camera icon6
Sanju Samson
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸ್ಪೋಟಕ ಶತಕ: ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 103 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವು..!
Air Hostess Career: ಗಗನಸಖಿ ಅಥವಾ ಏರ್‌ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಅನೇಕ ಯುವತಿಯರ ಕನಸಿನ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೌದು. ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಏರ್‌ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯುಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲೇ ಕರಗಲು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಿತ್ಯ ಒಂದು ತುಂಡು ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು!

ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅಡಚಣೆಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ Air India, IndiGo, SpiceJet, Vistara ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರವೂ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಆಮ್ಲಾ ಹೇರ್‌ ಡೈ: ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಬಳಸಿದರೂ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!

ಆದರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹಸ್ಥಿತಿ, ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಈಗ ಗಗನಸಖಿ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದ್ದರೆ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

