Air Hostess Career: ಗಗನಸಖಿ ಅಥವಾ ಏರ್ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಅನೇಕ ಯುವತಿಯರ ಕನಸಿನ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೌದು. ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಏರ್ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯುಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅಡಚಣೆಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ Air India, IndiGo, SpiceJet, Vistara ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರವೂ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.
ಆದರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹಸ್ಥಿತಿ, ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಈಗ ಗಗನಸಖಿ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದ್ದರೆ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.