ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್‌ ಮಾಡಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ..! ಅಸಲಿ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ್ರೆ ಭಯವಾಗುತ್ತೆ

Health tips : ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಿಂದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಖಾರದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ ರುಚಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ..
ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ?.. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ, ಈರುಳ್ಳಿಯ ಹಸಿರು ಚಿಗುರುಗಳು ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಹಳೆಯದಾದಾಗ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೇರು ಬಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಹಸಿರು ಎಲೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದ್ದೇ.. ಹೆದರುವ ಪ್ರಮೇಯವಿಲ್ಲ..
ಆದರೆ, ಈ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವೆ: ಈರುಳ್ಳಿ ಚಿಗುರಿದಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃದು ಅಥವಾ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಈರುಳ್ಳಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳ್ಳಿಯಂತೆ ರುಚಿ ಇರಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿಯ ರುಚಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ನೀವು ಚಿಗುರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಲಾಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ.. ಅದು ಏನೆಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವುದು ಸರಿ, ಆದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಒತ್ತಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮೆತ್ತಗಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀರು ಸೋರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಪುಡಿ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಈರುಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ.