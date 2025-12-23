English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sprouted Onions benefits : ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಈರುಳ್ಳಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗೃಹಿಣಿಯರು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಕಟ್‌ ಮಾಡಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಸೇವನೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು.. ಈ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರು ಏನ್‌ ಹೇಳ್ತಾರೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 23, 2025, 10:08 PM IST
ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್‌ ಮಾಡಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ..! ಅಸಲಿ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ್ರೆ ಭಯವಾಗುತ್ತೆ

Health tips : ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಿಂದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಖಾರದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ ರುಚಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ..  

ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ?.. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ, ಈರುಳ್ಳಿಯ ಹಸಿರು ಚಿಗುರುಗಳು ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಹಳೆಯದಾದಾಗ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೇರು ಬಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಹಸಿರು ಎಲೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದ್ದೇ.. ಹೆದರುವ ಪ್ರಮೇಯವಿಲ್ಲ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಾದ ಸೀದಾ ಮಾಮೂಲಿ ಪೂರಿ ಬಿಡಿ.. ಮೂಲಂಗಿ ಬಳಸಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ! ಇಷ್ಟು ರುಚಿಯಾದ ಪೂರಿ ಎಂದೂ ತಿಂದಿರಲ್ಲ..!

ಆದರೆ, ಈ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವೆ: ಈರುಳ್ಳಿ ಚಿಗುರಿದಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃದು ಅಥವಾ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಈರುಳ್ಳಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳ್ಳಿಯಂತೆ ರುಚಿ ಇರಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿಯ ರುಚಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ನೀವು ಚಿಗುರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಲಾಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. 

ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ.. ಅದು ಏನೆಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವುದು ಸರಿ, ಆದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಒತ್ತಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮೆತ್ತಗಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀರು ಸೋರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಪುಡಿ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಈರುಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

