ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್‌ ಡೇ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್‌ ಮಾಡ್ತಾರೆ.. ಪ್ರಪೋಸ್‌ ಡೇ, ಟೆಡ್ಡಿ ಡೇ ಸೇರಿ ಈ ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?

ಪ್ರೀತಿ ಮೂಡುವುದು ಎಂದರೆ, ಯಾರಾನ್ನಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅವರನ್ನೇ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೂ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಮಾತ್ರ ಭಾವನೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಲ ನೋಡಿದರೂ ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಧೈರ್ಯ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಈ ದಿನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಯಾಣ ಶುರುವಾಗಲಿ.
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಹಾಗೂ ವಾತಾವರಣ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ತಿಂಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿಯೇ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಂದು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ಏಳು ದಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಂದು ರೋಸ್ ಡೇ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಾರ ಈ ರೋಸ್ ಡೇಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾದ ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ನೀಡಿ, ಅದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ರೋಸ್ ಡೇ ಮರುದಿನವೇ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡೇ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತರುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡೋದು.
ಫೆಬ್ರವರಿ 9 ರಂದು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಅನುಬಂಧವನ್ನು ಸಿಹಿಗೊಳಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ಟೆಡ್ಡಿ ಡೇ. ಸಂಗಾತಿನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮುದ್ದಾದ ಟೆಡ್ಡಿನ ನೀಡಿ ಸಂಬಂಧನ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವುದು.
ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ತುಂಬಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಜೋತೆಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೇವೆಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡುವುದೇ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಡೇ ಆಗಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದು ಹಗ್ ಡೇ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು.
ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ಕಿಸ್ ಡೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಗಾತಿಯ ಹಣೆಗೆ ಅಥವಾ ಕೈಗೆ ಸಿಹಿ ಮುತ್ತು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾವನೆ ಅರ್ಥೈಸುವುದು ಅಗಿದೆ.
