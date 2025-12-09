English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಪುರುಷರ ಈ ಗುಣಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ! ಮದುವೆನೇ ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ಹುಡುಗೀರು ಕೂಡ ಫಿದಾ ಆಗೋದು ಇಂತವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ..

ಪುರುಷರ ಈ ಗುಣಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ! ಮದುವೆನೇ ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ಹುಡುಗೀರು ಕೂಡ ಫಿದಾ ಆಗೋದು ಇಂತವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ..

chanakya niti on women: ಹುಡುಗಿಯರ ಸೌಂದರ್ಯ, ನಡವಳಿಕೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಮಾತುಗಳು ಪುರುಷರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತೆಯೇ, ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳಿವೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 9, 2025, 11:01 AM IST
  • ಹುಡುಗಿಯರು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ
  • ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತ ಹುಡುಗರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ

Trending Photos

90 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ ಮೈಲೇಜ್‌ ಕೊಡೋ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಬೈಕ್‌ ಇದು.. ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಅಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ!
camera icon5
90 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ ಮೈಲೇಜ್‌ ಕೊಡೋ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಬೈಕ್‌ ಇದು.. ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಅಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ!
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಆಗಿರಬೇಕೇ.. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ 6 ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..!
camera icon6
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಆಗಿರಬೇಕೇ.. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ 6 ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..!
ಆಲಿಯಾ ಭಟ್‌ ದಂಪತಿಯ ₹250 ಕೋಟಿ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ..ಮನೆಗೆ ಹೈಟೆಕ್‌ ಟಚ್
camera icon7
Alia Bhatt ̧ Ranbir Kapoor
ಆಲಿಯಾ ಭಟ್‌ ದಂಪತಿಯ ₹250 ಕೋಟಿ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ..ಮನೆಗೆ ಹೈಟೆಕ್‌ ಟಚ್
ಫುಲ್‌ ಖುಷಿ, ಗಂಡನ ಜೊತೆ ನಿಂತ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ.. ಸುಂದರ ಫೋಟೋಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ!
camera icon5
ಫುಲ್‌ ಖುಷಿ, ಗಂಡನ ಜೊತೆ ನಿಂತ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ.. ಸುಂದರ ಫೋಟೋಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ!
ಪುರುಷರ ಈ ಗುಣಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ! ಮದುವೆನೇ ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ಹುಡುಗೀರು ಕೂಡ ಫಿದಾ ಆಗೋದು ಇಂತವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ..

chanakya niti: ಹುಡುಗಿಯರು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತ ಹುಡುಗರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಅದು ತಪ್ಪು. ಹುಡುಗಿಯರು ಪುರುಷನ ಸಂಪತ್ತು, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಥವಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷನನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ? 
ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹುಡುಗರತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೋಪಗೊಳ್ಳದ, ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪುರುಷನನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ವಿಚ್ಚೇದನ ನೀಡಿದ ಪತಿಗೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದ ನಟಿ! ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಪತ್ನಿಯಾದರೂ ಜೀವನಾಂಶ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಹೆಣ್ಣು..

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪುರುಷರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಪುರುಷರು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ವಿಚ್ಚೇದನ ನೀಡಿದ ಪತಿಗೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದ ನಟಿ! ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಪತ್ನಿಯಾದರೂ ಜೀವನಾಂಶ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಹೆಣ್ಣು..

ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ಪುರುಷನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರವೇ ಅವರು ಅವನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಒಳ್ಳೆಯ ಕೇಳುಗ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ. ಅಂತಹ ಪುರುಷರು ಅವಳು ಹೇಳುವ ಸಣ್ಣ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅವಳ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂತಹ ಪುರುಷರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
 
 
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Chanakya Niti on Womenchanakya niti about women attractionqualities women like in men chanakyachanakya niti love and relationship what women want in men according to chanakyaLatest News

Trending News