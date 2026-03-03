English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಈ ಜನರ ನಡುವೆ ಹೋಗಲೇಬಾರದು ಹೋದರೆ ಪಕ್ಕಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ!

Chanakya niti: ಚಾಣುಕ್ಯ ನೀತಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಹವಾಸ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತಾ ಚಾಣುಕ್ಯನ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ..ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆಂದು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ..  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 3, 2026, 06:40 PM IST
Chanakya niti: ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಹಲವು ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಿವೆ. ಕೆಲವರು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಜನರ ನಡುವೆ ಯಾರೂ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಸೂತ್ರದ ತತ್ವಗಳು ಅಂತಹ ಜನರೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. 

ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವಿದೆ.. ಅಂದರೆ.. ವಿಪ್ರಯೋರ್ವಿಪ್ರವಾಹನ್ಯೋಶ್ಚ ದಂಪತಿಯೋಃ ಸ್ವಾಮ್ಯಭೃತ್ಯಯೋಃ. ಅಂತರೇಣನ ಗಂಧವ್ಯಂ ಹಲಸ್ಯ ವೃಷಭಾಷ್ಯ ಚ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ.. ಇಬ್ಬರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ನಡುವೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯ ನಡುವೆ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ, ಯಜಮಾನ ಮತ್ತು ಸೇವಕನ ನಡುವೆ, ಮತ್ತು ನೇಗಿಲು ಮತ್ತು ಎತ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೋಗಬಾರದು. ಅಂದರೆ, ಈ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಯಾರೂ ಅಂತರ್ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ.. ಇಬ್ಬರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಥವಾ ಗುರುಗಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವುದು ಅವರ ಜ್ಞಾನದ ಹರಿವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನೀವು ವಿದ್ವಾಂಸರ ನಡುವೆ ನಡೆದರೆ, ಅವರ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಅವಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈ ತುರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಓದಿ

ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ಅದನ್ನು ಮಾಡುವವನು (ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ) ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ ದೇವರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವಿರುತ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಶಾಖ ಅಥವಾ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಅವರ ನಡುವೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಅಡಚಣೆಯು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಾರದು. ನಾವು ದೂರ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರ ನಡುವೆ ವಿವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಘನತೆಗೂ ಧಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ದಂಪತಿಗಳ ಖಾಸಗಿತನವನ್ನು ನಾವು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಬಾರದು ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ..ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ನಡುವಿನ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಹೊಲವನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಒಂದು ಎತ್ತು ನೇಗಿಲು ಮತ್ತು ನೇಗಿಲಿನ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಅದು ಗಾಯಗೊಳ್ಳುವುದು ಖಚಿತ. ನೇಗಿಲನ್ನು ಎತ್ತಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ನೊಗವು ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎತ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆದರೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದರೆ, ನೊಗದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೊಲವನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಎತ್ತುಗಳು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದಣಿದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವು ದಣಿದು ಒದೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವವರ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬರು ಬರಬಾರದು.

ಶ್ಲೋಕದ ಮಹತ್ವ..ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಘನತೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಅನಗತ್ಯ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಘನತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.. ಕಸವೆಂದು ಬಿಸಾಡುವ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ!
 

