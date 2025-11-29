English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Male female friendship: ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 29, 2025, 07:14 AM IST
ಪ್ರತಿ ಹುಡುಗ-ಹುಡುಗಿಯ ಸ್ನೇಹದ ಹಿಂದೆ ʼಆʼ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತಾ!? ಗೆಳೆತನದ ಕುರಿತು ಚಾಣಕ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಗುಟ್ಟಿದು..

Chanakya on friendship: ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತು ಹುಡುಗ ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. "ನಾವು ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹಿತರು" ಎಂದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೂ, ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುವುದು ಸಹಜ. ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. 

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಇರುವಲ್ಲಿ 'ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹ' ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಬಂಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಇದೀಗ ಚಾಣಕ್ಯನ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬಂಧ (ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ನೇಹ) ಏಕೆ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯಗಳೇನು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವುದು, ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಮ್ಮ ಏರಿಳಿತಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವವರು ಅವರೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆ... ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವ್ಯಸನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಡೋಪಮೈನ್‌ನಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ.. ನಮಗೆ ಅಜ್ಞಾತ ಸಂತೋಷದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಮನಸ್ಸು ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ "ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತೊರೆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನೀವು ಭಯಪಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ನೇಹದ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅಭದ್ರತೆಯ ಭಾವನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಸೆಗಳು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ.. ಅನೇಕ ಜನರು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ದೈಹಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಶತ್ರು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಜವಾದ ಅಪಾಯವು ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. "ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತಿತ್ತು?", "ಆ ಅಪ್ಪುಗೆಯ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥವಿದೆಯೇ?" ಮುಂತಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವ ಏಕೈಕ ವಿಷಯಗಳು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಇತರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅಸೂಯೆಪಡುತ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಅಂತಹ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. 

ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸ್ನೇಹ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಅದನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ತಡರಾತ್ರಿಯ ಕರೆಗಳು, ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಫ್ಲರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು.. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ನೇಹದ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದನ್ನು ಸ್ನೇಹವೆಂದು ನೋಡಿದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಡಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ನಾಳೆ ದೊಡ್ಡ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಾಟಕವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮಿತಿಗಳಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರಲಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಿಜವಾದ ವಿಷ. ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದಿದ್ದಾಗ.. ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಲೂ ಅವರು ನೋಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಒಳಗೊಳಗೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದು ಸ್ನೇಹದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವಿದೆ.. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಬದಲಾದರೆ, ಮೂರು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. 1. ನೀವು ಅದನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು, 2. ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು, 3. ಅನಗತ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Male female friendshipChanakya friendshipFriends emotional attachmentFriendship boundariesUnspoken expectations

