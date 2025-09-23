English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೇ ಗಂಡಸರಿಗಿಂತ ಸಖತ್ ಫಾಸ್ಟ್‌! ಏನಿರಬಹುದು ಗೆಸ್‌ ಮಾಡಿ..‌

Chanakya on women: ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯು ಮಹಿಳೆಯರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಶಾಂತಿಯುತ ರೂಪವಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 23, 2025, 09:58 PM IST
  • ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ದುರ್ಬಲರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ

ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೇ ಗಂಡಸರಿಗಿಂತ ಸಖತ್ ಫಾಸ್ಟ್‌! ಏನಿರಬಹುದು ಗೆಸ್‌ ಮಾಡಿ..‌

smart women traits: ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ದುರ್ಬಲರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಹಿ ಮಾತುಗಳ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವಳ ಗುಣಗಳು ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಅನೇಕ ತಲೆಮಾರುಗಳು ಉತ್ತಮ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. 

ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನೀವು ಮದುವೆಯಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಿರುತ್ತದೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾನವ ಜೀವ ಅಮೂಲ್ಯ. ನೀವು ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರ ಸಂಗಾತಿಗಳಾಗುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚಾಣಕ್ಯ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಶಾಂತಿಯುತ ಸ್ವಭಾವದ ಮಹಿಳೆಯರು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ರೂಪ: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಬೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾಂತಿಯುತ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯಾದರೆ, ಅವಳು ಮನೆಯನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾಳೆ. ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕುಟುಂಬದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾವಂತ, ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಮಹಿಳೆ: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾವಂತ, ಸದ್ಗುಣಶೀಲ ಮತ್ತು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಬಂದರೆ, ಅವಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೌಮ್ಯ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಪುರುಷನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರು ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದಿರನ್ನು ಸಹ ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೆಂಡತಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.. ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸೀಮಿತ ಆಸೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಕುಟುಂಬವು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹುಡುಗಿಯರು ಮನೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯಾಗುವವರು ಮೇಲಿನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಸಹ ಉತ್ತಮ.
 

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Chanakya NitiChanakya on womenqualities of ideal wifesmart women traitsmarriage advice

