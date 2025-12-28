ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಸಖತ್‌ ಫಾಸ್ಟ್‌ ಮಹಿಳೆಯರು! ಸರಿಗಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ..

Chanakya Niti: ಚಾಣಕ್ಯ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬುದ್ಧಿ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬಲಿಷ್ಠರು. ಅವರು ನೋವನ್ನು ಅಳುವ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾದರೂ ಶಾಂತವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಗುಣ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಕೋಪದಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಬದಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ರಾಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಇದೆ.
ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವರ್ತಮಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬದಲು ವಿವೇಕಪೂರ್ಣ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಹಿಳೆಯರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತನಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯದಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪದಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮಾತು ಮತ್ತು ಸಂಯಮಿತ ವರ್ತನೆ ಅವರ ಬಲ. ಕೇವಲ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿರುವ ತಾಳ್ಮೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಗುಣಗಳು ಅವರನ್ನು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಕೆಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ “ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ” ಎನ್ನಬಹುದು.