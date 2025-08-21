English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Chanakya Niti: ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹದ ಈ ಭಾಗ ನೋಡಿಯೇ ಆಕೆ ಎಂಥವಳು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು!

Chanakya Niti about women body: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯನು ತನ್ನ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲದ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 21, 2025, 06:53 PM IST
    • ಯಾರೂ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
    • ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದೇವತೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ
    • ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

Trending Photos

ಎಷ್ಟೇ ಆಸೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೂ ಸರಿ... ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬಾರದು! ಒಳಿತಿಗಿಂತ ಕೆಡುಕೇ ಆಗುವುದು
camera icon6
who should not eat watermelon
ಎಷ್ಟೇ ಆಸೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೂ ಸರಿ... ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬಾರದು! ಒಳಿತಿಗಿಂತ ಕೆಡುಕೇ ಆಗುವುದು
ಪ್ರಭಾಸ್-ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ..! 8 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಗೂ ಒಂದಾಗಲಿದೆ ಜೋಡಿ 
camera icon5
Prabhas
ಪ್ರಭಾಸ್-ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ..! 8 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಗೂ ಒಂದಾಗಲಿದೆ ಜೋಡಿ 
ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿಕಾರಕ ಗ್ರಹ ಪ್ರವೇಶ: ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ, ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ
camera icon6
Shukra Gochar
ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿಕಾರಕ ಗ್ರಹ ಪ್ರವೇಶ: ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ, ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದವರೂ ಇದನ್ನ ತಿಂತಾರೆ!
camera icon6
Ladyfinger Benefits
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದವರೂ ಇದನ್ನ ತಿಂತಾರೆ!
Chanakya Niti: ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹದ ಈ ಭಾಗ ನೋಡಿಯೇ ಆಕೆ ಎಂಥವಳು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು!

Chanakya Niti about women body: ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾರೂ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದೇವತೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ದೇವತೆಯನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮಾಜವು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯು ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೃದುತ್ವ, ಸೌಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಗುಣವನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ನೀಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು

ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯನು ತನ್ನ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲದ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೈಗಳ ಐದು ಬೆರಳುಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ, ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದ ಸ್ವಭಾವ, ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಹಳ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದೇವತೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು, ತಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸ್ವಭಾವದ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು? ಎಂದು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವ

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಪುಸ್ತಕ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಖ, ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಖ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವರನ್ನು ಅಶುಭಕರವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆಯ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೇನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಅವರ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೇನೋ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸ್ವಭಾವವಿಲ್ಲದ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಲು ನಾಚಿಕೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪುರುಷ ಸ್ನೇಹಿತರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುತಂತ್ರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮತ್ತೊರ್ವ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾರ ಕಿರುಬೆರಳು ಅಥವಾ ಅದರ ಪಕ್ಕದ ಬೆರಳು ನೆಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲವೋ ಮತ್ತು ಉಂಗುರದ ಪಕ್ಕದ ಬೆರಳು ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವಾಗಿದೆಯೋ, ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಹಳ ಮುಂಗೋಪಿಗಳು. ಅವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕಾಲಿನ ಹಿಂಭಾಗವು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಗೆ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಕಾಲಿನ ಹಿಂಭಾಗವು ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಒಣಗಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ನೋವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಹಿಳೆಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಗಡಿಯಾರದಂತಿದ್ದರೆ, ಆ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಡತನ ಮತ್ತು ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ದುರದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಹಣೆ ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವನಿಗೆ ಅಶುಭ. ಉದ್ದವಾದ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಾವನಿಗೆ ಅಶುಭ ಮತ್ತು ಸೊಂಟದ ಕೆಳಭಾಗ ಭಾರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಗಂಡನಿಗೆ ಅಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತುಟಿಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೂದಲು ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಗಂಡನಿಗೆ ಅಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೂದಲು ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರು, ಅವರ ಆಕಾರ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವ ದಪ್ಪ, ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳುಳ್ಳ ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವನವು ಯಾವಾಗಲೂ ದುಃಖದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಒಸಡುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ದುರದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಮಹಿಳೆಯ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ, ಗೂಬೆ, ಹಾವು, ತೋಳದಂತಹ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಕಾಣುವ ಯಾವುದೇ ಗುರುತು ಇದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಇತರರ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂಗೈಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಂಗೈಗಳು ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವದವಳಲ್ಲ. ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಿಕ್ಕ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಬೆರಳುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದದ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ವಂಶಾವಳಿಯ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣಳಾಗುತ್ತಾಳೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಕೋಚ್‌ ಗಂಭೀರ್​ರಿಂದ ಹೊಸ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ಟೆಸ್ಟ್​​! ಇದನ್ನು ಪಾಸಾದ್ರೆ

(ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಅಥವಾ ಅಶುಭ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರ ಘನತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE ಕನ್ನಡ NEWS ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Chanakya NitiChanakya Niti About WomenChanakya Niti about women's bodies

Trending News