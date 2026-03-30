ನೀವು ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಈ ಎಲೆ ತಿನ್ನಿಸಿ!.. ನಿಮ್ಮ ಕೋಳಿ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯದೆ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ

Chicken health boost immunity: ಕೋಳಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮುನಗಾಕು, ಅವಿಸಾ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಬಾಬುಲ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಈ ಎಲೆಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೋಳಿಗಳು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ, ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳ ಮರಣವನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಯ ಆರೋಗ್ಯವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಕೋಳಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಮುನಗಾಕು, ಅವಿಸಾ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಬಾಬುಲ್ ಎಲೆಗಳ ಬಳಕೆಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಮುನಗಾಕುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ, ಇದು ಕೋಳಿಗಳ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕೋಳಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೋಳಿ ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕೋಳಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮುನಗಾಕು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಸತುವುಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಇದು ಕೋಳಿಯ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಶೀತ, ಸೀನುವಿಕೆ, ಕೆಮ್ಮು, ಉಬ್ಬಸ ಮತ್ತು ಇತರ ವೈರಲ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳಂತಹ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮುನಗಾಕು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೋಳಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಗಾತ್ರವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ದುಬಾರಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು, ಮುನಗಾಕು, ಅವಿಸಾ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಬಾಬುಲ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಸುಬಾಬುಲ್ ಎಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಕೋಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ಎಲೆಗಳನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ನೀಡಬಹುದು. ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವಿಧಾನವೂ ಸುಲಭ. ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಕೋಳಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಂಜೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ, ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.
ಕೋಳಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನದಿದ್ದರೆ, ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಡಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ತವಾ ಅಥವಾ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಕೋಳಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ (300-400 ಕೋಳಿಗಳು), ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಂಬೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂದು ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ನೇತುಹಾಕಬಹುದು ಅಥವಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಡಬಹುದು, ಅವು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಂದು ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಕೋಳಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಕೋಳಿಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ರೇಸಿಂಗ್ ಕೋಳಿಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ, ಕೋಳಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
