  • ಮದುವೆ ನಂತರ ನವವಧು ಗಂಡನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಬೇಕು.. ಆ ದಿನ ಅದನ್ನು ಆಕೆ ನೋಡಲೇಬಾರದಂತೆ, ಯಾಕೆ?

ಮದುವೆ ನಂತರ ನವವಧು ಗಂಡನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಬೇಕು.. ಆ ದಿನ ಅದನ್ನು ಆಕೆ ನೋಡಲೇಬಾರದಂತೆ, ಯಾಕೆ?

ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆಚರಣೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ನವವಧುವನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 8, 2026, 04:29 PM IST
  • ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರಾದಾಯವಾಗಿದೆ
  • ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಈಗಲೂ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ
  • ದೀಪಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು

ಮದುವೆ ನಂತರ ನವವಧು ಗಂಡನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಬೇಕು.. ಆ ದಿನ ಅದನ್ನು ಆಕೆ ನೋಡಲೇಬಾರದಂತೆ, ಯಾಕೆ?

ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಇವು. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೀಗೂ ಆಚರಣೆಗಳು ಇರುತ್ತವಾ? ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಅಂತಹದ್ದೇ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದ್ದು ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ನವವಧುವನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲವಾಗಿದೆ. 

ಉತ್ತರ ಚೀನಾ ಹಾಗೂ ಶಾಂಕ್ಸಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮದುವೆ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂತಹದೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನವ ವಧು ಮದುವೆ ನಂತರ ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್‌ಗಳಿಂದ ಅಡಿಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅಂದರೆ ದೀಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಆಗಿದೆ. ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಉತ್ತರ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಧು ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್‌ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ವಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ವರನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರೋದು ಎಂದರೆ ಇದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ವಧು ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಡುಯೋಡೆಂಗ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನವವಧು ಮದುವೆ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬದ ರಾತ್ರಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ವರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವ ದೀಪಗಳನ್ನು ವಧು ನೋಡಲೇಬಾರದಂತೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದು ವರ್ಷವಲ್ಲ, ಮೂರು ವರ್ಷ ಹಬ್ಬದಂದು ವಧು ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌, ಇನ್ನು ಇದೆಯಾ.. ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬೆರಗಾದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಆಟಗಾರ, ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ನವ ದಂಪತಿ ಈ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ವಧುವಿನ ಅತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮಾವಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಡುವುದಿಲ್ವಂತೆ. ಅವರ ಸುದೀರ್ಘಬಾಗಿ ಬದುಕಿ ಬಾಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಅಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ.. ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲವೆಂದರೂ ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌.. ಕಾರಣವೇನು?
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

