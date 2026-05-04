Best Natural Home Remedies To Remove Cockroaches: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಜಿರಳೆಗಳ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ಯಾ? ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಾಶ ಪಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ.
Simple DIY Solutions To Get Rid Of Cockroaches: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಜಿರಳೆಗಳ ಕಾಟ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲೂ ಜಿರಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಪಡಿಸಲು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಪ್ರೇಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಬಹುದು.
ಜಿರಳೆಗಳ ನಾಶಕ್ಕೆ ಮನೆಮದ್ದು:
ಹೌದು, ದುಬಾರಿ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ನಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ರಾಮಬಾಣವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಓಡಿಸಲು ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದು:
ನೀವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸಿದರೂ ಸಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಓಡಿಸಬಹುದು.
* ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ:
ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುವ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಓಡಿಸಬಹುದು. ಸಕ್ಕರೆ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜಿರಳೆಗಳು ಸಕ್ಕರೆಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಿಂದಾಗ, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಅವು ಸಾಯುತ್ತವೆ.
* ಬೇ ಎಲೆಗಳು:
ಕೇವಲ ಬೇ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರಷ್ಟೇ ಜಿರಳೆಗಳು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿಂಕ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ಈ ವಾಸನೆಯು ಜಿರಳೆಗಳು ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.
* ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ನೀರು:
ವಿನೆಗರ್ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆಂಟ್. ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಎರಡನ್ನೂ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಶೆಲ್ಫ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಬಳಸಿದರೆ ಇದು ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಸೋಂಕುರಹಿತಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಪ್ರಮುಖ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳು:
ರೋಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ರೋಗಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಬಂದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜಿರಳೆಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ..
* ಅಡುಗೆಮನೆಯು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಜಿರಳೆಗಳು ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
* ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದೆ ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಡಿ.
* ಕಸದ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳವಿರುವ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
* ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಡುಗೆಮನೆಯು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಜಿರಳೆ ಮುಕ್ತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.