ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಈ ವಸ್ತುವೊಂದೇ ಏಕೈಕ ವೈರಿ..! ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಯಾವ ವಿಷಸರ್ಪವೂ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲ್ಲ

Snake prevention: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಭಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮನೆಗಳು, ತೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ, ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾದಾಗ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಭಯ ಉಂಟಾಗುವುದು ಸಹಜ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೆಯ ಬಳಿ ತೆರೆದ ಸ್ಥಳ, ಉದ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಮಳೆನೀರಿನ ಒಳಚರಂಡಿ ಇದ್ದರೆ, ಹಾವುಗಳ ಅಪಾಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಹಿತಕರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನಿಸದ ಈ ವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಹಾವು ವಾಸನೆಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಸರಳ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬಳಸಲು, ಮೊದಲು ಒಣಗಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೇಲಿನ ತಂತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ಅದರ ನಂತರ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು 3-4 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ.. ವರಾಂಡಾದ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ 7-10 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಧಾನವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ, ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಹಾವುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿವೆ. ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮರಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತೋಟಗಳಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನವು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಮನೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಒದ್ದೆಯಾದ ಹೆಂಚುಗಳು ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದು ಒಣಗಿಸುವುದು ಸಹ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ತಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರನ್ನು ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಹಾರವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ.