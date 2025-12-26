English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ! ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು

White Hair Remedies: ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬಳಸುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಾಳಿನ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 26, 2025, 12:19 PM IST
  • ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬಳಸುವುದು ಬೇಡ
  • ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಜೊತೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ

White Hair Home Remedies: ಬದಲಾದ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಭರಿತ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಧೂಳು, ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಕೂದಲು ಬಲು ಬೇಗ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಹೇರ್‌ ಡೈ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ, ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಲೋಂಜಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಹೌದು, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೋಂಜಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಕಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಥೈಮೋಕ್ವಿನೋನ್‌ ಮತ್ತು ಲಿನೋಲಿಕ್‌ ಎಂಬ ಆಮ್ಲಗಳು ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಲು ಬೇಕಾಗುವ ಮೆಲನಿನ್‌ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇವುಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು!

ಕಲೋಂಜಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಲೇಪಿಸಿ ಲಘು ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಬೇವಿನ ಎಲೆಗೆ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ

ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿಟ್ಟು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕೂದಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೂದಲು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳಯಲು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. 

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

White Hair Remediescoconut oil Kalonji powderWhite Hair Remedycoconut oil and Kalonji powder for gray hairWhite Hair

