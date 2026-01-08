English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪು! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿರಲಿ..

Coconut shell for white hair: 20 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗಲು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಆಹಾರವೇ ಕಾರಣ. ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪು ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 8, 2026, 06:41 PM IST
  • ವಿಶೇಷವಾಗಿ 20 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಕೂದಲು ಏಕೆ ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ
  • ಇದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ

ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪು! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿರಲಿ..

White hair remedy: ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 20 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಕೂದಲು ಏಕೆ ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸಮಸ್ಯೆ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂದಲ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸರಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದಾಗ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ತೆಂಗಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ, ಮೃದುವಾದ ಪುಡಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆದರೆ, ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪು ಮುಟ್ಟಿನ ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾರಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಅಲರ್ಜಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೆ ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ತೆಂಗಿನ ನಾರುಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡಿ ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅರಿಶಿನದೊಂದಿಗೆ ಊತ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಊತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ತಜ್ಞರೊಂದಿಗಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಅರ್ಹ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

