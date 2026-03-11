ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದ್ದೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ!.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಲಹೆಗಳು

Commercial gas : ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಳವಳವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅನಿಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಅನಿಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಹರಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಡುಗೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ ಬಳಸುವಾಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಿವೆ.
ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಸದೆಯೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮುಗಿಸಬಹುದು. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಡುಗೆ ಸಲಹೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಕಾಂತೀಯ ಬೇಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಅವು ಬೇಗನೆ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಅಡುಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ್ಟೌವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಅಥವಾ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಾರದು. ನೀವು ಅಡುಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸ್ಟೌವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಡುಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ಗಳು ಹಾಲು ಕುದಿಸಲು, ಹುರಿಯಲು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಬೇಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನದ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಆಹಾರ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ಅನಗತ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಲೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ ನೀವು ಅಡುಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಒಲೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾಗೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯ ಕೆಳಭಾಗವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಎಣ್ಣೆಯ ಕಲೆಗಳು, ನೀರು ಅಥವಾ ಧೂಳು ಇದ್ದರೆ, ಪಾತ್ರೆಯು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಡುಗೆ ಮುಗಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.. ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಳಗಿನ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಉಗಿ ಹೊರಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸವು ಅಡುಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಸರಳ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅನಿಲದ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
