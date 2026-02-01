English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಹೆಚ್ಚಿನ ದಂಪತಿಗಳು ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ

divorce: ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಒತ್ತಡಗಳು, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 1, 2026, 10:21 AM IST
divorce: ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದನದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಗಳವಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ತಪ್ಪು ಅರ್ಥೈಸಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಕೊನೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಣಕಾಸು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಅನೇಕ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಣದ ಕೊರತೆ, ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತದ ಕೊರತೆ ಮನೆಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವು ವೈವಾಹಿಕ ಸಂತೋಷದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇಲದಲದಿರುವುದು ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅನುಮಾನ, ಮೋಸ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಠೆಯ ಕೊರತೆ ಎದುರಾದಾಗ, ಒಮ್ಮೆ ಮುರಿದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಈಡೇರದಿರುವುದೂ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಭಾವದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆ, ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನತೆ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮತ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ “ಸರಿಮಾಡಲಾಗದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು” ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ-ಮಾವ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಅತಿಯಾದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವೂ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಉಂಟಾಗಿ, ಕೊನೆಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
 

