rasagullas regularly can cause health problems: ರಸಗುಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ನೀರೂರುತ್ತದೆ. ರಸಗುಲ್ಲ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಈ ಮೃದು ಮತ್ತು ಸಿಹಿಯಾದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಒಮ್ಮೆಗೆ 10 ರಿಂದ 15 ರಸಗುಲ್ಲಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ರಸಗುಲ್ಲಾ ಸರಾಸರಿ 100 ರಿಂದ 150 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಒಮ್ಮೆಗೆ 15 ರಸಗುಲ್ಲಾಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ, ನೀವು ಸುಮಾರು 1,500 ರಿಂದ 2,000 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು.
ರಸಗುಲ್ಲಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನೀವು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ-ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಿಗೆ. ಆಯಾಸ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಸಗುಲ್ಲಾವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೇ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಉಬ್ಬುವುದು, ಅಜೀರ್ಣ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ವಾಕರಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ಅತಿಸಾರವೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಹಸಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಪದೇ ಪದೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಬೊಜ್ಜು, ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗ, ಹೃದ್ರೋಗ ಮತ್ತು ಟೈಪ್ -2 ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ 15 ರಸಗುಲ್ಲಾಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತಿಂದರೆ, ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ನಂತರ, ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ಹಗುರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ರಸಗುಲ್ಲಾವನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ, ಅದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅದರ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.