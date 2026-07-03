/ಚಳಿಗಾಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ… ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯೂ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಬಿರುಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ! ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ

Home Remedy for cracked heel: ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಂಧಿವಾತದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹಿಮ್ಮಡಿ ಬಿರುಕು ಬಿಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಬಿರುಕು ಬಿಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹವಾಮಾನ ಮಾತ್ರವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ, ಚರ್ಮದ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಬಿರುಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಇದು, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ತೀವ್ರ ನೋವು, ಚರ್ಮ ಆಳವಾಗಿ ಬಿರುಕು ಬಿಡುವುದು, ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹಿಮ್ಮಡಿ ಬಿರುಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ಚರ್ಮವು ಅತಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿದಾಗ ಅದು ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಡೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರಣಗಳೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ:
* ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ
* ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸಿಮಾದಂತಹ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
* ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
* ಮಧುಮೇಹ
* ಸಂಧಿವಾತ
* ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು
* ಸರಿಯಾದ ಪಾದದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡದಿರುವುದು
ಹಿಮ್ಮಡಿ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಒಣಗುವುದು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ಬಿರುಕುಗಳು ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಡೆಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಉರಿ, ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ನೋವು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸೂಕ್ತ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ.
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1. ನಿಂಬೆ, ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಮತ್ತು ರೋಸ್ ವಾಟರ್
ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಂಬೆಯ ರಸ, ಒಂದು ಚಮಚ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಚಮಚ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪಾದಗಳನ್ನು 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಬಳಿಕ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ನಿಂದ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನಂತರ ಒಂದು ಚಮಚ ಗ್ಲಿಸರಿನ್, ಒಂದು ಚಮಚ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹಿಮ್ಮಡಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಸಾಕ್ಸ್ ಧರಿಸಿ ಸುಮಾರು 40 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ಚರ್ಮ ಮೃದುವಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಜೇನುತುಪ್ಪ
ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪಾದಗಳನ್ನು 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿ. ನಂತರ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತೇವಾಂಶ ನೀಡುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಒಣಗಿದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
3. ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ
ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹಿಮ್ಮಡಿಗೆ ಶುದ್ಧ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಸಾಕ್ಸ್ ಧರಿಸಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ಒಣತನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
4. ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್
ಮೊದಲು ಪಾದಗಳನ್ನು ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ನಂತರ ಒಣಗಿಸಿ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಹಿಮ್ಮಡಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಸಾಕ್ಸ್ ಧರಿಸಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಅಲೋವೆರಾ ಚರ್ಮವನ್ನು ತೇವಯುಕ್ತವಾಗಿರಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರಾಮ ನೀಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಹಿಮ್ಮಡಿ ಬಿರುಕು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
* ಪ್ರತಿದಿನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ.
* ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ.
* ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ.
* ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
* ಆರಾಮದಾಯಕ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ.
* ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ ಸತ್ತ ಚರ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
ಯಾವಾಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು?
ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ಬಿರುಕುಗಳು ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿದ್ದರೆ, ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಊತ ಅಥವಾ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ, ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ಸ್ವಯಂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅರ್ಹ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
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