ಕುಬೇರನಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಗಿಡಗಳಿವು! ದೀಪಾವಳಿ ದಿನ ನೆಟ್ಟರೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್..‌

Crassula plant benefits : ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಕುಬೇರ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲು ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಡಿ. ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 17, 2025, 06:08 PM IST
  • ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಾಸ್ಸುಲಾ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು
  • ನಿಜವಾದ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಅದರ ಎಲೆಗಳ ಆಕಾರದಿಂದ ಗುರುತಿಸಬಹುದು

Crassula plant benefits : ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಸಸ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಕ್ರಾಸ್ಸುಲಾ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಸಸ್ಯ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಾಸ್ಸುಲಾ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿದ್ದರೂ, ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಸ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಭಗವಾನ್ ಕುಬೇರನಿಗೆ (ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿ) ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಕುಬೇರಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಂಗುಸಿಯಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ಸಾಕು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾವಿನ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು, ಘಟಸರ್ಪಗಳೇ ಇವುಗಳ ಮುಂದೆ ನಡುಗುತ್ತವೆ

ಕುಬೇರಾಕ್ಷಿ ಸಸ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಕುಬೇರಾಕ್ಷಿ ಸಸ್ಯವು ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ, ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ

ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಾಸ್ಸುಲಾ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು? ಕ್ರಾಸುಲಾದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಜವಾದ ಕ್ರಾಸ್ಸುಲಾ ಸಸ್ಯ ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಜವಾದ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಅದರ ಎಲೆಗಳ ಆಕಾರದಿಂದ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ದುಂಡಗಿನ ಅಥವಾ ಅಂಡಾಕಾರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳು ನಿಜವಾದ ಕ್ರಾಸ್ಸುಲಾ ಸಸ್ಯವಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಕ್ರಾಸ್ಸುಲಾ ಸಸ್ಯವು ತ್ರಿಕೋನ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊನಚಾದ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಎಲೆ ಆಕಾರವು ಅದನ್ನು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಸ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಮನೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಬೂದುಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ..

ಕುಬೇರಾಕ್ಷಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುವ ವಿಧಾನ: ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದರೂ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಲು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಸ್ಯವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

