ದ್ವೇಶದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಸರ್ಪಗಳನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಜೀವಿಗಳಿವು! ರಿವೇಂಜ್‌ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಪಕ್ಷಿ

intelligence and memory: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೇವಲ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 14, 2025, 12:00 PM IST
intelligence and memory: ಪ್ರಾಣಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿವೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಗೆಗಳು ಮಾನವ ಮುಖಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ನೀವು ಒಂದು ಕಾಗೆಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿದರೆ, ಅದು ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರೆತುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಾಗೆಗಳ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೆದುಳು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ, ಕಾಗೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಚಿಂಪಾಂಜಿಗಳ ಮಟ್ಟದ ಚಿಂತನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸುವುದು, ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಅವುಗಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಯೋಜನೆ ವಿಫಲವಾದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಕಾಗೆಗಳು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇತರ ಕಾಗೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಮೂಲಕವೂ ಕಲಿಯುತ್ತವೆ. ಚಿಕ್ಕ ಕಾಗೆಗಳು ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬದುಕಿನ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವುಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾಗೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದು ತನ್ನ ‘ಅಪಾಯದ ಪಟ್ಟಿಗೆ’ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಕಾಗೆಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗುಂಪಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಗೆಯನ್ನು ಶತ್ರುವಾಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಗೆಗಳು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಶತ್ರುವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಕಾಗೆಗಳ ಕೂಗು ಕೇವಲ ‘ಕವ್ ಕವ್’ ಶಬ್ದವಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ, ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅಥವಾ “ಇವನು ನಮ್ಮ ಶತ್ರು” ಎಂಬಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂದೇಶಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ಈ ಕೂಗುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಅವು ಪರಸ್ಪರ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಾಗೆಗಳ ‘ಸಂವಹನ ಜಾಲ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಾಡಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಗರವಾಗಿರಲಿ, ಕಾಗೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಕೆಳಗೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಡೆಯುವುದು, ಸಂಚಾರದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಚತುರ ನಡೆಗಳಿಂದ ಅವುಗಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಗುಣವೇ ಕಾಗೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬದುಕುಳಿದವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.

