/ದುಂಡಗಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಟೆ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಮೊಸರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸೇವಿಸಿ!

Tips To Lose Belly Fat: ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮೊಸರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಸರು ಸೇವಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೊಸರಿನ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರ ಆಹಾರಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಮೊಸರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು.
ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಆಹಾರದಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ದೇಹ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯು ದೇಹವು ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರುವ ಅನುಭವ
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರು ಪ್ರೋಟೀನ್ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊಸರು ಕೂಡ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದು, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ತುಂಬಿರುವ ಅನುಭವವಾದಾಗ ಪದೇಪದೇ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊಸರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊಸರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು?
ಮೊಸರನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಮೊಸರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
1. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂಥಿಯಾಗಿ
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನು ಹಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ಮೂಥಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಮೊಸರು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಮೂಥಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
2. ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿ
ಮೊಸರನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಇದರಿಂದ ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಸರನ್ನು ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಮೊಸರು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರು ಮೊಸರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸುವ ಬದಲು ಸಾದಾ ಮೊಸರು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸಾದಾ ಮೊಸರನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಸೇವಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಆಹಾರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
4. ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸಿ
ಮೊಸರಿಗೆ ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮೊಸರಿನ ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೂ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೊಸರನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು.
(ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ, ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಔಷಧ ಸೇವನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ.)