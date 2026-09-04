/ನಿಮಗೂ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಪರಿಹಾರ

Dandruff Home Remedies: ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಯನ್ನ ಕಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಹೊಟ್ಟು (Dandruff) ಕೂಡ ಒಂದು. ತಲೆಯ ಚರ್ಮದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಒಣ ಚರ್ಮದ ತುಂಡುಗಳು ಉದುರುವುದು, ತುರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದು, ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಕಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪದೇಪದೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮುಜುಗರ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಾಗ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ಕೆಲವರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿಸಿ, ತೇವಾಂಶ, ಮಳೆ, ಚಳಿಗಾಲದ ಒಣ ಗಾಳಿ, ಹೆಚ್ಚು ಬೆವರುವುದು ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತಲೆಯ ಚರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಬದಲಾಗುವ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ತಲೆಯ ಚರ್ಮ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಣಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸಬಹುದು.
ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಎಂದರೇನು?
ತಲೆಯ ಚರ್ಮದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚರ್ಮದ ಪದರಗಳು ಉದುರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ತಲೆಯ ಚರ್ಮ ಒಣಗುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಲೆಯ ಚರ್ಮ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು, ಒಣ ಚರ್ಮ, ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಹಾಗೂ Malassezia ಎಂಬ ಶಿಲೀಂಧ್ರದಂತಹ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳು ತಲೆಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಎಕ್ಸಿಮಾ ಮತ್ತು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ನಂತಹ ಕೆಲವು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನಂತೆಯೇ ಚರ್ಮ ಉದುರುವಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಎಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕೊರತೆ ಎಂದೇ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಕೂದಲನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾದರೂ, ತಲೆಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು ಎಂದು ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾದಾಗ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ?
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆವರು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಬಹುದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೇವವಾಗಿರಬಹುದು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಒಣಗಿರುವುದರಿಂದ ತಲೆಯ ಚರ್ಮವೂ ಒಣಗಬಹುದು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒತ್ತಡವೂ ತಲೆಹೊಟ್ಟನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಚಳಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಮೇಯೊ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೂದಲನ್ನ ತೊಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸುವುದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ತಲೆಹೊಟ್ಟಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಶಾಂಪೂಗಳಲ್ಲಿ ketoconazole, selenium sulfide, salicylic acid, zinc pyrithione, sulfur ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳು ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕೂದಲಿನ ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗೂ ತಲೆಯ ಚರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಕ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸುವಾಗ ಅದರ ಲೇಬಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲವು ಶಾಂಪೂಗಳನ್ನ ತಲೆಯ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇರಿಸಿದ ನಂತರ ತೊಳೆಯಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ಶಾಂಪೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಸಕ್ರಿಯ ಅಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸುವಂತೆ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಬಹುದು.
ಕೂದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದೇ ಪರಿಹಾರವೇ?
ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಲೆಯ ಚರ್ಮ ಈಗಾಗಲೇ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಕೂದಲನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ತಲೆಯ ಚರ್ಮವನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ಉಜ್ಜುವುದು ಅಥವಾ ಉಗುರುಗಳಿಂದ ಕೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ
ಅಲೋವೆರಾ, ಮೆಂತ್ಯೆ, ಮೊಸರು, ಬೇವಿನ ನೀರು, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ತಲೆಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಖಚಿತವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟೀ ಟ್ರೀ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ನಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ತಲೆಯ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಇವು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಉರಿ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಟೀ ಟ್ರೀ ಆಯಿಲ್ಗೆ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಮೇಯೊ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ತಲೆಹೊಟ್ಟು ತಡೆಯಲು ಸರಳ ಕ್ರಮಗಳು
* ತಲೆಯ ಚರ್ಮದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಗಮನ ನೀಡಿ.
* ತಲೆಯ ಚರ್ಮದ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ.
* ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಕ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿದರೆ ಅದರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ.
* ಉಗುರುಗಳಿಂದ ತಲೆಯನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ಕೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
* ಮಳೆ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಕೂದಲನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಬಿಡಬೇಡಿ.
* ಅತಿಯಾದ ಹೇರ್ ಜೆಲ್, ಸ್ಪ್ರೇ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.
* ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.
* ಒತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಯಾವಾಗ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು?
ಸಾಮಾನ್ಯ ತಲೆಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಕ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ತಲೆ ತುಂಬಾ ಕೆಂಪಾಗುವುದು, ತೀವ್ರ ತುರಿಕೆ, ಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ದಪ್ಪವಾದ ಚರ್ಮದ ಪದರಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಹಿಂದೆ ಸೆಬೊರಿಯಿಕ್ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್, ಎಕ್ಸಿಮಾ ಅಥವಾ ತಲೆಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕು ಮುಂತಾದ ಇತರ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಇರಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ನಂತರವೇ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ತಲೆಯ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದು, ಸೂಕ್ತ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)