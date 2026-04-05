ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫೋನ್‌ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
Dangerous summer smartphone use: ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವವರೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವು ಈ ಐದು ಇಂಚಿನ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯಸನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 5, 2026, 04:32 PM IST
Trending Photos

Dangerous summer smartphone use: ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವವರೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವು ಈ ಐದು ಇಂಚಿನ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯಸನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ವೈದ್ಯರು ನಮಗೆ ಏಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಸುಟ್ಟುಹೋಗುವ ಭಯ ನಮಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸೆಲ್‌ಫೋನ್ ಪರದೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಸೂರ್ಯನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳು ಬೇಗನೆ ಒಣಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ನೀಲಿ ಬೆಳಕು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಸುಕಾದ ದೃಷ್ಟಿ, ಕೆಂಪು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕಣ್ಣುಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ತೀವ್ರ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಿಸಿಲು ದುಪ್ಪಟ್ಟು.. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಬೆದರಿಕೆ
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಟವಾಡುವುದರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತಿಳಿಯದೆಯೇ ನಮಗೆ ಆಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ವ್ಯಸನ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯದ ಕಾರಣ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನ ಹೊಡೆತದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಸನ.. ಮಾನಸಿಕ ಆತಂಕ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷವೂ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಬದಲು, ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ವ್ಯಸನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಕೋಪದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋಣ.
20-20-20 ನಿಯಮ: ಪ್ರತಿ  20 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, 20 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಕಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್: ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ದೂರವಿಡಿ.

ಜಲಸಂಚಯನ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಅರ್ಧಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ.

ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ: ಸಂಜೆ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಜಾಗರೂಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೇಸಿಗೆ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಕೇವಲ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಓದುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೆನಪಿಡಿ.. ಫೋನ್ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬಲಿಕೊಡಬಾರದು.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Trending News