  ದೇವರಿಗೆ ಉಪವಾಸ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಜೂಸ್‌ ಕುಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ.. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಈ ಪಾನೀಯಗಳೇ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಉಪವಾಸ ಇರುವಾಗ ಈ ಪಾನೀಯ ಅಥವಾ ಜೂಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಯಾಸ, ಸುಸ್ತು ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 24, 2026, 12:33 AM IST
  • ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಜೂಸ್‌ ಕುಡಿಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು
  • ಉಪವಾಸ ಇರುವಾಗ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕು..!
  • ನೀವು ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಗಲೂ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ

Best drinks for fasting: ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಇರುವಾಗ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್‌ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಉಪವಾಸದಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್‌, ಅಜೀರ್ಣತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದರೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಉಪವಾಸ ಇರುವಾಗ ಈ ಪಾನೀಯ ಅಥವಾ ಜೂಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕುಡಿದು ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಯಾವುವು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.    

ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ-ಪುನಸ್ಕಾರ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಉಪವಾಸ ಇರುವಾಗ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಜೂಸ್‌ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ದಿನವಿಡೀ ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಇರಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದೇ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ರೂಢಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಗಲೂ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ಪಾನೀಯಗಳು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆಗುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.  

ಖರ್ಜೂರ ಹಾಲು ಈ ಎರಡನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಗನೇ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಖರ್ಜೂರವು ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ಹಾಗೇ ತಿನ್ನಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕುದಿಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು.

ನೀವು ಉಪವಾಸ ಇರುವಾಗ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಜ್ಜಿಗೆಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಜೀರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪುದೀನವನ್ನು ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೇಡ ಎಂದರೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಜೂಸ್‌ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅಗಿದೆ. ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಗೂ ಪುದೀನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಶರಬತ್ತು ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ, ದೇಹವು ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜೂಸ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.‌ ಈ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜೂಸ್‌ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆಯಾಸವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜೂಸ್‌ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎನ್ನಬಹುದು. 

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

