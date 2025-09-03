English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಜೀವಂತ ಹಾವುಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ ಈ ಡೇಜರ್‌ ಸರ್ಪಗಳು..! ಮನುಷ್ಯರ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತೆಗೆಯುವ ಇವುಗಳು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಪಾಯ ಖಚಿತ.

snake bite: ಸತ್ತ ಹಾವುಗಳು ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ, ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಊಹಾಪೋಹವಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 3, 2025, 12:45 PM IST
  • ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವು ಸತ್ತರೆ ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ
  • ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯು ಆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೀವಂತ ಹಾವುಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ ಈ ಡೇಜರ್‌ ಸರ್ಪಗಳು..! ಮನುಷ್ಯರ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತೆಗೆಯುವ ಇವುಗಳು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಪಾಯ ಖಚಿತ.

Dead snake bite: ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದರೂ ಓಡಿಹೋಗುವ ನಮಗೆ ಸರ್ಪಗಳ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಹಾವು ಕೇವಲ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ಸತ್ತರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯಬಲ್ಲವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜೀವಿಗಳು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯರೂ ಇವುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇದರ ಕುರಿತು ಅಚ್ಚರಿಯ ಮಾಹಿತಿ.  

ಅಸ್ಸಾಂನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವು ಸತ್ತರೆ ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯು ಆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಸತ್ತ ಹಾವು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಚ್ಚಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಷವು ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ.. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯಿತು ಗೊತ್ತಾ..? ಕೂತಲ್ಲಿ ನಿಂತಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್‌ ಹಿಡಿಯುವವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಈ ಕಥೆ...

ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಶಿವಸಾಗರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡೆಮೊ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಸುರಜಿತ್ ಗಿರಿ ಅವರು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ವರು ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರು ಇದರ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2022 ಮತ್ತು 2023ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರು ವಿಶೇಷ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸತ್ತ ನಾಗರಹಾವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದರೆ, ಮೂರನೇ ಪ್ರಕರಣವು ಕಪ್ಪು ಕ್ರೈಟ್ ಹಾವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 19ರಂದು Frontiers in Tropical Diseases ಎಂಬ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತ ನಾಗರಹಾವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆ ಹಾವಿನ ತಲೆ ಅವನ ಕೈಗೆ ತಗುಲಿ ಕಚ್ಚಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು ಉಂಟಾಯಿತು. ನಂತರ ಗಾಯಾಳುವನ್ನು  ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿ, ವೈದ್ಯರು ಅವನಿಗೆ 20 ಬಾಟಲಿ ಪ್ರತಿವಿಷ ನೀಡಿದರು. ನೋವು ನಿವಾರಕ ಔಷಧಿ, ಗಾಯದ ಆರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಅವನು ಹಲವಾರು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಈ ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ಮುಗಿತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲ್ಲ..!

ಎರಡನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಗರಹಾವು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದರೂ, ರೈತನ ಕಾಲಿಗೆ ಕಚ್ಚಿತು. ಈ ಕಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ರೋಗಿಗೆ 20 ಬಾಟಲಿ ಪ್ರತಿವಿಷದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಗಾಯವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗುಣಮುಖವಾದರೂ, ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಮಾರು 25 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು.
  
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಕ್ರೈಟ್ ಹಾವು ಸತ್ತ ಬಳಿಕವೂ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕಚ್ಚಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹಾವು ಸತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಅದರ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದಿದ್ದರೂ ಅದು ಇನ್ನೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ, ಹಾವು ಸತ್ತ ನಂತರವೂ ಅದರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ನಾಯು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೆಲ ಸಮಯ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ಚಲಿಸಿ ಕಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾವುಗಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ವಿಷವು ಸಹ ಹೊರಬಂದು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಾವು ಸತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಬಾರದು, ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಮೆರಿಕಾದ ರ್ಯಾಟಲ್ಸ್‌ನೇಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ನಮಗೆ ನೀಡುವ ಸಂದೇಶ ಏನೆಂದರೆ – ಹಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬಾರದು.

 

