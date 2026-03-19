ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಗಂಡ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡಲೇಬೇಕೆ? ಕೋರ್ಟ್‌ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲಿಮನಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನಾಂಶವು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಗಂಡ ನೀಡಬೇಕೇ? ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳೇನಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಜೀವನಾಂಶವು ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳುವಷ್ಟು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ 'ಖಾಲಿ ಚೆಕ್' ಅಲ್ಲ. ಜೀವನಾಂಶದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಹಲವು ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದಂಪತಿಗಳು ಏಕೆ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಗಂಡನ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ. ಹೆಂಡತಿ ವಿದ್ಯಾವಂತಳೇ? ಅವಳು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆಯೇ? ಇಲ್ಲವೇ? ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಅವರ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು? ಇವು ಕೂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಗಂಡನ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಗಂಡ ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದರೂ, ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯ ಅರ್ಧವನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿಯರು ಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಇದು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿಯರು ಭಾರಿ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಗಂಡಂದಿರು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ನಂತರವೇ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಅನಗತ್ಯ ಭಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.