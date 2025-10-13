English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಬೀಳುವ ಪ್ರತೀ ಕನಸಿನ ಹಿಂದಿರುತ್ತೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ..! ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯುವುದು ಖಚಿತ

ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಬೀಳುವ ಪ್ರತೀ ಕನಸಿನ ಹಿಂದಿರುತ್ತೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ..! ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯುವುದು ಖಚಿತ

Swapna Shastra predictions: ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುನ್ನ ಕಾಣುವ ಕನಸುಗಳು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿವೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 13, 2025, 05:35 PM IST
  • ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಂಕೇತ
  • ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ದೀಪವನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತ

Trending Photos

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್..! ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ, 8 ಲಕ್ಷ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ..!
camera icon6
DA Hike Big Update
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್..! ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ, 8 ಲಕ್ಷ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ..!
ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಾವುಗಳ ಹಾವಳಿ.. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಈ ಕಪ್ಪು ಬೀಜ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅತ್ತ ಕಡೆ ಸುಳಿಯಲ್ಲ ವಿಷ ಸರ್ಪಗಳು!
camera icon6
Snake repellent
ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಾವುಗಳ ಹಾವಳಿ.. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಈ ಕಪ್ಪು ಬೀಜ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅತ್ತ ಕಡೆ ಸುಳಿಯಲ್ಲ ವಿಷ ಸರ್ಪಗಳು!
84ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕೀರ್ತಿ, ಯಶಸ್ಸು, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
camera icon6
Navapancham Rajyoga
84ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕೀರ್ತಿ, ಯಶಸ್ಸು, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12’ ಶೋ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಉಡೀಸ್! ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ TRPಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಶೇಕ್‌
camera icon5
Bigg Boss Kannada 12
‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12’ ಶೋ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಉಡೀಸ್! ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ TRPಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಶೇಕ್‌
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಬೀಳುವ ಪ್ರತೀ ಕನಸಿನ ಹಿಂದಿರುತ್ತೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ..! ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯುವುದು ಖಚಿತ

Swapna Shastra predictions: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಕಾಣುವ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕನಸುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನೋಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಬ್ಬದ ಮುನ್ನ ಕಾಣುವ ಕೆಲ ಕನಸುಗಳು ಭಾಗ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕಮಲದ ಹೂವನ್ನು ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಹೂ ಕಾಣುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಸುವನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಕೂಡ ಶುಭ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಹಸು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು, ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತತ್ತ್ವ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಂಕೇತ. ಈ ಕನಸು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ನದಿಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ. ಈ ಕನಸು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ದೀಪವನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಈ ರೀತಿಯ ಕನಸುಗಳು ನೀವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದರಿಂದ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಕಾಣುವ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಅವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತವೆ.
 

Diwali dreams meaningSwapna Shastra predictionsAuspicious dreams before DiwaliLakshmi blessing dreamsSpiritual dream symbols

Trending News