ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದೇಕೆ? ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಹಿಂದಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಕಾರಣ?

Diwali fireworks history: ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಕೇವಲ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ ಅಡಗಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 17, 2025, 01:48 PM IST
  • ಪಟಾಕಿಗಳ ಹುಟ್ಟೂರು ಚೀನಾ
  • ಚೀನಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಟಾಕಿಗಳು ಬಂದದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ

Diwali fireworks history: ದೀಪಾವಳಿ ಎಂದರೆ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ. ಆದರೆ ಈ ಹಬ್ಬದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಎಂದರೆ — ಪಟಾಕಿಗಳು! ಇವುಗಳು ಆಕಾಶವನ್ನು ಹೊಳೆಯುವ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕುಗಳು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲರ ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ, ಪಟಾಕಿಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಂದವು ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಎಂಬುದು ಒಂದು ರೋಚಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪಟಾಕಿಗಳ ಹುಟ್ಟೂರು ಚೀನಾ. ಪ್ರಾಚೀನ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿಗೆ ಎಸೆಯುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಿಡಿತ ಶಬ್ದವು ಪಟಾಕಿಗಳ ಮೊದಲ ರೂಪ. ನಂತರ ಚೀನೀ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಸಾಲ್ಟ್‌ಪೀಟರ್, ಗಂಧಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಗನ್‌ಪೌಡರ್ ರಚಿಸಿದರು. ಇದೇ ಆಧುನಿಕ ಪಟಾಕಿಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಯಿತು. ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಈ ಪಟಾಕಿಗಳು ಚೀನಾದ ಲಿಯುಯಾಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಶ. 2ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಯಿತು.

ಚೀನಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಟಾಕಿಗಳು ಬಂದದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ. ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರು ಮತ್ತು ಮೊಘಲರು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಗಳು, ಮದುವೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಜಯೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 13ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಗನ್‌ಪೌಡರ್ ಭಾರತವನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಇಕ್ತಿದಾರ್ ಆಲಂ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ “Gunpowder and Firearms Warfare in Medieval India” ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಸುಮಾರು 16ನೇ ಅಥವಾ 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಮನೆತನದವರು ತಮ್ಮ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೊಘಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಕ್ಬರ್ ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನವ್ರೋಜ್ ಹಾಗೂ ವಿಜಯೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ನಂತರ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಹರಡಿತು ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯ ಭಾಗವಾಯಿತು.

ಅಕ್ಬರ್ ನಂತರದ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಪಟಾಕಿಗಳು ಕಲೆಯ ರೂಪ ಪಡೆದವು. ಜಹಾಂಗೀರ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಹೋರ್ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಆಕಾರದ ಪಟಾಕಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆದವು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. 1857ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಮೊದಲು, ದೆಹಲಿಯ ಚಾಂದನಿ ಚೌಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಪಟಾಕಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಟಾಕಿ ಉದ್ಯಮದ ಹೃದಯವಾಗಿದೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶಿವಕಾಶಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹6,000 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಪಟಾಕಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, 8,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಗಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ಪಟಾಕಿಗಳು ಕೇವಲ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ — ಅದು ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಯು ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಆಶೆಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದು, ಪಟಾಕಿಗಳು ಅದರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಆಕಾಶದವರೆಗೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತವೆ.
 

