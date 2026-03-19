ತಡೆಯಲಾರದ ಬಯಕೆಗೆ ಮಿಲನ, ಗರ್ಭ*ನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರೆ ಬಳಕೆ.! ಇದು ಮಹಿಳೆಯ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ  ಮಾರಕ

Couple health news : ಬ್ರಿಟನ್ನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಯುಕೆ' ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳು ದೇಹದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೋಜೆನ್ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಿರುವ ಸಂಯೋಜಿತ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇವಲ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೋಜೆನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಿನಿ ಮಾತ್ರೆಗಳೆಂದು ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳು ದೇಹದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದರಿಂದ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಆಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಧಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಯೋಜಿತ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಅಪಾಯವು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಿಷಯ. ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಿಲನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ..! ಮಾರಕ ರೋಗ ಪತ್ತೆ.. ಸಮ್ಮಿಲನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿ
ಅದೇ ರೀತಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿಖರವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೇವಲ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ವಿಷಯ.
ಅಂಡಾಶಯ ಮತ್ತು ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರೆ ಸೇವನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಇವುಗಳ ಪ್ರಭಾವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮಿನಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವುಗಳ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು 1 ಟೀ ಚಮಚ ಈ ರಸ ಕುಡಿದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವು ಕೇವಲ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೊಜ್ಜು, ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನದಂತಹ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅಂಶಗಳಿಂದಲೂ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ನೆನಪಿಡಿ.
