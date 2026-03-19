  ತಡೆಯಲಾರದ ಬಯಕೆಗೆ ಮಿಲನ, ಗರ್ಭ*ನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರೆ ಬಳಕೆ.! ಇದು ಮಹಿಳೆಯ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ  ಮಾರಕ

ತಡೆಯಲಾರದ ಬಯಕೆಗೆ ಮಿಲನ, ಗರ್ಭ*ನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರೆ ಬಳಕೆ.! ಇದು ಮಹಿಳೆಯ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ  ಮಾರಕ

Health news : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗುವ ಉಪಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.. ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 19, 2026, 09:47 PM IST
Couple health news : ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಯುಕೆ' ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳು ದೇಹದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೋಜೆನ್ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಿರುವ ಸಂಯೋಜಿತ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇವಲ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೋಜೆನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಿನಿ ಮಾತ್ರೆಗಳೆಂದು ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳು ದೇಹದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದರಿಂದ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಆಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಧಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಯೋಜಿತ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಅಪಾಯವು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಿಷಯ. ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಅದೇ ರೀತಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿಖರವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೇವಲ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ವಿಷಯ. 

ಅಂಡಾಶಯ ಮತ್ತು ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರೆ ಸೇವನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಇವುಗಳ ಪ್ರಭಾವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮಿನಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವುಗಳ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. 

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವು ಕೇವಲ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೊಜ್ಜು, ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನದಂತಹ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅಂಶಗಳಿಂದಲೂ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ನೆನಪಿಡಿ. 

ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬಲ್ಲರು.. ನಾವು ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ..

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

