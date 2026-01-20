ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ನೆನಪುಗಳು ಇವೆಯಾ.. ಕತ್ತಲು ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೂಗುವುದರ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತವೇ ಈ ಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳು!

ಈಗೀಗ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಗಿಂತ ಮುದ್ದಾಗಿ, ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಸಾಕುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕ್ರೂರ ಮನುಷ್ಯರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಜನರು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ಇದ್ದರೇ ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ನೆನೆಪುಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆಯೇ, ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಗುವುದು ಏಕೆ?.
ಪ್ರತಿ ನಾಯಿಗೂ ನೆನಪುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಭೂತಕಾಲ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವರ್ತಮಾನ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನೆನಪುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ
ಒಮ್ಮೆ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಹೋದಾಗ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಯಿಗಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು. ಆ ಘಟನೆ, ಮಾಲೀಕ, ಸ್ಥಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಾಯಿಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿ ನೆನಪು ಎಂದರೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ನೆನಪು ಇಡಬಲ್ಲವು.
ಇನ್ನು ನಾಯಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಏಕೆ ಕೂಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ರಾತ್ರಿ ಎಂದರೆ ನಿಶ್ಯಬ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ನಿಶ್ಯಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತವೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ, ನೋವು, ಮಾಲೀಕನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು, ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕೂಗುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಂದ; KL ರಾಹುಲ್, ಕೊಹ್ಲಿ ಸೇರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣ ಪಡೀತಾರೆ.. A+ ತೆಗೆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಸ್?
ಹಸಿವು, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಜೋರಾದ ಶಬ್ಧದಿಂದ ಕಿರುಕುಳ ಉಂಟಾದ್ರೆ ನಾಯಿಗಳು ಕೂಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ದೆವ್ವ, ದೇವರು ಎಂದು ಅವುಗಳು ಕೂಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇತರೆ ನಾಯಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ರೆ ಕೂಗುತ್ತವೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಡಾಟ, ಮನಸು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಇರದೇ ಹೋದರೆ ಆ ಬೇಸರವನ್ನ ಕಳೆಯಲು ಕೂಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಯ..ಜಯ RCB ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾನೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳು.. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪೈಪೋಟಿ!