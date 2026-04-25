ರಾತ್ರಿ ಈ 5 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟರೆ ತಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ಹೊಗ್ತಾಳೆ..! ಎಚ್ಚರ... 

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Lifestyle
Home Vastu Tips : ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದು ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದು ಇಡಬೇಡಿ...

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 25, 2026, 08:12 PM IST
Trending Photos

Vastu tips for Luck : ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.. ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..  

Add Zee News as a Preferred Source

ಪೊರಕೆ : ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ತುಂಬಾ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪತ್ತು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು.

ತೊಳೆಯದ ಪಾತ್ರೆಗಳು : ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು, ನಾವು ದಣಿದಿರುವುದರಿಂದ, ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ತಿಂದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯದೆ ಸಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ತೊಳೆಯದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅದು ಬಡತನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು : ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಧಾನ್ಯಗಳು, ಹಾಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಡಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.

ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಪಾತ್ರೆ : ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ನೀರನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೊಡವನ್ನು ತೆರೆದರೆ, ಆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕೊಡವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಇಡಬೇಡಿ.

ಹಣ ಮತ್ತು ಲಾಕರ್ ಕೀ : ಅನೇಕ ಜನರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಾಕರ್ ಕೀಯನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಣ ಅಥವಾ ಲಾಕರ್ ಕೀಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.

ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ...

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Vastu Tips For WealthVastu mistakes at nightHow to increase money at homeVastu for avoiding poverty

Trending News