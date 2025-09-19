ಈಗಲೇ ಈ 3 ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೊರಗೆ ಎಸೆದುಬಿಡಿ..!

Kitchen Hacks : ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯದ ನಿಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ ವಸ್ತುಗಳೂ ಇವೆ. ಇವು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಪಾತ್ರೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಡಾ. ಸೇಥಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ 3 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಷಕಾರಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು : ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ BPA ನಂತಹ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಚಮಚಗಳು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಡಲ್ಗಳಂತಹ ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಆರಿಸಬೇಕು. ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಸಿಲಿಕೋನ್ ಅಥವಾ ಬಿದಿರು ಅಡಿಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ : ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಸಹ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮರ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ನಾನ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು : ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ, ಗೀಚಿದ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನಾನ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಈ ನಾನ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ PFA ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನಾನ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ವಿಷಕಾರಿ ಕಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು.