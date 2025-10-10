English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮಹಿಳೆಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ! ಟೀ ಪೌಡರ್ ಎಸೆಯಬೇಡಿ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತೆ?

Kitchen hacks : ಬಹುತೇಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಚಹಾ ತಯಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಉಳಿದಿರುವ ಚಹಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 10, 2025, 08:57 PM IST
    • ಚಹಾ ತಯಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಉಳಿದಿರುವ ಚಹಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ.
    • ಅದನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.
    • ನಿಮ್ಮ ಶೂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.

ಮಹಿಳೆಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ! ಟೀ ಪೌಡರ್ ಎಸೆಯಬೇಡಿ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತೆ?

Tea Powder Hacks : ಭಾರತೀಯರು ಚಹಾವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಬಿಸಿ ಪಾನೀಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಚಾಯ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಉಳಿದ ಚಹಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯಲು : ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಜಿಡ್ಡಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು. ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊಂಡುತನದ ಗ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಬಳಸಿದ ಚಹಾ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಚಹಾ ಎಲೆಗಳು (ಟೀ ಎಲೆಗಳು ಮರುಬಳಕೆ) ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜಿಡ್ಡಿನ ಮತ್ತು ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಈ ಚಹಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಕುದಿಸಿ ತೊಳೆದರೆ, ಗ್ರೀಸ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. 

ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ನಿವಾರಣೆ : ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ಶೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಡಸ್ಟ್‌ಬಿನ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ತುಂಬಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಹಾ ಪುಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಡಿಯೋಡರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಬಳಸಿದ ಚಹಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಬರುವ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಗಳು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ, ಬಳಸಿದ ಚಹಾ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಉಜ್ಜಿದರೆ ವಾಸನೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶೂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ: ಚಹಾ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚರ್ಮದ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಳಪುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಹಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕುದಿಸಿ ಮತ್ತು ಆ ನೀರಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಇದು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಪೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು : ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್‌ಗಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಚಹಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲು, ಎಲೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿವೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಪೆಟ್‌ನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಧೂಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಹಾ ಎಲೆಗಳು ಉತ್ತಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಪ್ಪು ಚಹಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವುದು ಹಳೆಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.

ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಚಹಾ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕವಿದೆ. ಇದು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಬಳಸಿದ ಚಹಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ, ಅದು ಮಲ್ಚ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲಗಳು ಗುಲಾಬಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೇಂಜಗಳಂತಹ ಆಮ್ಲ-ಪ್ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.

