ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ, ನೊಣಗಳು ತಕ್ಷಣ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ!

How to get rid of drain flies: ಕುದಿಯುವ ನೀರು ಪೈಪ್‌ಗಳ ಒಳಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಅಡಗಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಾರ್ವಾಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕುದಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಡ್ರೈನ್‌ಗೆ ಸುರಿಯುವುದರಿಂದ ಪೈಪ್‌ಗಳೊಳಗಿನ ಗ್ರೀಸ್ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 22, 2026, 10:11 PM IST
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕಲ್ಮಶ, ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾವಯವ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಈ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ.ಅವು ಪೈಪ್‌ಗಳ ಒಳಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಜಿಗುಟಾದ ಪದರದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾಶಪಡಿಸುವುದು?

ವಿನೆಗರ್, ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಕುದಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಪ್ರಯೋಗ:

ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.ಇದು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಒಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆ, ವಿನೆಗರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಚರಂಡಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಸುರಿಯಿರಿ.ಇದರಿಂದ ಬರುವ ಫೋಮ್ ಅನ್ನು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ, ನಂತರ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.

ಕುದಿಯುವ ನೀರು ಪೈಪ್‌ಗಳ ಒಳಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಅಡಗಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಾರ್ವಾಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕುದಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಡ್ರೈನ್‌ಗೆ ಸುರಿಯುವುದರಿಂದ ಪೈಪ್‌ಗಳೊಳಗಿನ ಗ್ರೀಸ್ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಈ ಕೀಟಗಳು ತೇವವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ,ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸ್ನಾನಗೃಹವನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ನೆಲವನ್ನು ಒರೆಸಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು: ಡ್ರೈನ್ ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ಪೈಪ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸಿ ಪೈಪ್‌ಗಳ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.

ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಶೌಚಾಲಯ ಅಥವಾ ಸಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ವಿನೆಗರ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಚರಂಡಿಗೆ ಸುರಿದು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೊಣಗಳು ಬೇಗನೆ ಸಾಯುತ್ತವೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.ಪೈಪ್‌ಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ, ಕುದಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.

