ಇರುವೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಶೇಕಡ 99 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

ನಮ್ಮ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಇರುವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅವು ತಮಗಿಂತ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಚ್ಚಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇರುವೆಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆ? ಈ ಪುಟ್ಟ ಜೀವಿಗಳ ಬಾಯಿಯ ರಚನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಅದ್ಭುತ ರಹಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಇರುವೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಒಸಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಗಳ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಬಾಯಿಯ ಹೊರಗೆ ಬಲವಾದ ದವಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ದವಡೆಗಳ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಗರಗಸದಂತೆ ಕಾಣುವ ಸಣ್ಣ, ಚೂಪಾದ ರಚನೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದವಡೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲು ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವು ಚಾಕುಗಳಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇರುವೆಯ ಪುಟ್ಟ ಬಾಯಿಗೆ ಇವುಗಳೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಇರುವೆಯ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆ?
ಈ ಹಲ್ಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವೆಗಳ ಜಾತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವೆ ದವಡೆಯು 3 ರಿಂದ 18 ಚೂಪಾದ ಹಲ್ಲಿನಂತಹ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ಇರುವೆಗಳು ಸೂಜಿಯಂತಹ ಚೂಪಾದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅಥವಾ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಅಗೆಯುವ ಇರುವೆಗಳು ಬಲವಾದ, ಮೊಂಡಾದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಹಲ್ಲುಗಳೇ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು.
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಚಾಕುಗಳಿಗಿಂತ ತೀಕ್ಷ್ಣ!
ಇರುವೆ ಹಲ್ಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಹಲ್ಲುಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸತು ಎಂಬ ಲೋಹದ ಪರಮಾಣುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಸತುವಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಅವುಗಳ ಹಲ್ಲುಗಳು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಚಾಕುಗಳಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮತ್ತು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವು ಚರ್ಮವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಇರುವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಟುಕಿದಾಗ, ನಮಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸತು ಹಲ್ಲುಗಳು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ.
ಇರುವೆಗಳ ಹಲ್ಲುಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳು:
ಇರುವೆಗಳು ಈ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಆಹಾರವನ್ನು ಅಗಿಯಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಅಗೆಯುವಾಗ ಸಲಿಕೆಗಳಾಗಿ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವಾಗ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಾಗ ಆಯುಧಗಳಾಗಿ ಅವು ಈ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.
