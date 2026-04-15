English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
ಇರುವೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಶೇಕಡ 99 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡುವ ಆ ಪುಟ್ಟ ಇರುವೆಗಳು ತಮ್ಮ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಭಾರ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇರುವೆಯ ಆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಯಿಯ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು? ತಿಳಿಯೋಣ...  

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Apr 15, 2026, 06:19 PM IST
ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!.. ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ!
camera icon5
Karna serial
ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!.. ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ!
ಜಾಮ್‌ನಗರದ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯ ಮಾವಿನ ಕ್ರಾಂತಿ: ಈ ಬೃಹತ್ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ &#039;ಟ್ಯಾಕ್ಸ್&#039; ಭಯ!
camera icon6
Dhirubhai Ambani Lakhibag Amrayee
ಜಾಮ್‌ನಗರದ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯ ಮಾವಿನ ಕ್ರಾಂತಿ: ಈ ಬೃಹತ್ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ 'ಟ್ಯಾಕ್ಸ್' ಭಯ!
ಜೀ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ.. ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್‌
camera icon5
Rakshitha prem
ಜೀ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ.. ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್‌
ತಾಯಿ ಒಡವೆ ಮಾರಿ ಮಗನಿಗೆ ಶೂ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರು; ಇಂದು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶೂನಿಂದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬಿಹಾರದ ಈ ವೇಗಿ..!
camera icon6
Shakib Hussain’s Life story
ತಾಯಿ ಒಡವೆ ಮಾರಿ ಮಗನಿಗೆ ಶೂ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರು; ಇಂದು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶೂನಿಂದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬಿಹಾರದ ಈ ವೇಗಿ..!
ನಮ್ಮ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಇರುವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅವು ತಮಗಿಂತ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಚ್ಚಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇರುವೆಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆ? ಈ ಪುಟ್ಟ ಜೀವಿಗಳ ಬಾಯಿಯ ರಚನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಅದ್ಭುತ ರಹಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇರುವೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಒಸಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಗಳ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಬಾಯಿಯ ಹೊರಗೆ ಬಲವಾದ ದವಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ದವಡೆಗಳ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಗರಗಸದಂತೆ ಕಾಣುವ ಸಣ್ಣ, ಚೂಪಾದ ರಚನೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದವಡೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲು ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವು ಚಾಕುಗಳಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇರುವೆಯ ಪುಟ್ಟ ಬಾಯಿಗೆ ಇವುಗಳೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಇರುವೆಯ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆ?

ಈ ಹಲ್ಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವೆಗಳ ಜಾತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವೆ ದವಡೆಯು 3 ರಿಂದ 18 ಚೂಪಾದ ಹಲ್ಲಿನಂತಹ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ಇರುವೆಗಳು ಸೂಜಿಯಂತಹ ಚೂಪಾದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅಥವಾ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಅಗೆಯುವ ಇರುವೆಗಳು ಬಲವಾದ, ಮೊಂಡಾದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಹಲ್ಲುಗಳೇ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು.

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಚಾಕುಗಳಿಗಿಂತ ತೀಕ್ಷ್ಣ!

ಇರುವೆ ಹಲ್ಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಹಲ್ಲುಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸತು ಎಂಬ ಲೋಹದ ಪರಮಾಣುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಸತುವಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಅವುಗಳ ಹಲ್ಲುಗಳು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಚಾಕುಗಳಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮತ್ತು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವು ಚರ್ಮವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಇರುವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಟುಕಿದಾಗ, ನಮಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸತು ಹಲ್ಲುಗಳು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ.

ಇರುವೆಗಳ ಹಲ್ಲುಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳು:

ಇರುವೆಗಳು ಈ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಆಹಾರವನ್ನು ಅಗಿಯಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಅಗೆಯುವಾಗ ಸಲಿಕೆಗಳಾಗಿ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವಾಗ ಕ್ಲಿಪ್‌ಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಾಗ ಆಯುಧಗಳಾಗಿ ಅವು ಈ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‌ನೀವು ವೇಗವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ!.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ನೀವು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬಲಿ ಆಗುತ್ತೀರಾ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಬಲವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಈ 4 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

AntsAnts teethAnts has teeth

Trending News