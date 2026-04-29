How to reduce electricity bill at home : ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಓಡಲೇಬೇಕು; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 60W ನಿಂದ 80W ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತವೆ.
ಫ್ಯಾನ್ ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಓಡಿದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟು?
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 75W ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಆ ಫ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಓಡಿದರೆ, ಅದು 0.075 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಾವು ಒಂದು ದಿನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಅದು ದಿನಕ್ಕೆ 0.75 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಬಳಸುವ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು - ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 30 ದಿನಗಳು - ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಒಂದೇ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ 22.5 ಯೂನಿಟ್ ಬಳಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ 7 ರೂ. ಎಂದು ಊಹಿಸಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗೆ 157.50 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಅಥವಾ 4 ಫ್ಯಾನ್ಗಳಿದ್ದರೆ, ಆ ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಮಾತ್ರ ತಗಲುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 450 ರೂ.ಗಳಿಂದ 650 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಇಂಧನ-ಸಮರ್ಥ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ BLDC (ಬ್ರಷ್ಲೆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್) ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಕೇವಲ 25W ನಿಂದ 35W ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಈ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 60 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹಳೆಯ ಫ್ಯಾನ್ನಿಂದ ಮಾಸಿಕ ₹157 ಬಿಲ್ ಬಂದರೆ, ಈ ಹೊಸ ಫ್ಯಾನ್ನಿಂದ ₹60 ರಿಂದ ₹70 ರವರೆಗಿನ ಮಾಸಿಕ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು?
ಅನೇಕ ಜನರು ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವಾಗ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಫ್ಯಾನ್ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯದಾದ ಫ್ಯಾನ್ಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಅತಿಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಫ್ಯಾನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.