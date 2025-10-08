ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ... ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ! 

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Healthy relationship: ಕೆಲವರು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನೂ ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.. ಯಾವುವು ಅವು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 8, 2025, 10:08 PM IST
Love breakup reasons: ಯಾರದ್ದೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು. ಆಕರ್ಷಣೆಯ ನಡುವೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬಾರದು ಅಲ್ಲವೆ.. 

ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಅಥವಾ ಐಷಾರಾಮಿತನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅದು ದುಬಾರಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೀಗೆ ಅವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಖಾಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಭಾವನೆಗಳು, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ.. ಐಷಾರಾಮಿ ಖರ್ಚು ಎಂದಿಗೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಬಂಧವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದು ಹತಾಶೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಡಿಗಳು ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಸ್ವಯಂ, ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ಸ್ವ-ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ತನ್ನ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದು ಒಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತಿನ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ತಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆಯವರಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಸುಳ್ಳು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಛಿದ್ರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೋಗು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಯಾರೊಬ್ಬರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಷ್ಟ. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ನೈತಿಕತೆ ಅಥವಾ ಜೀವನ ಗುರಿಗಳಂತಹ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಇತರರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನೀವು ನೀವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

