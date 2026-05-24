Worldest oldest fruit: ಮಾನವರು ಮೊದಲು ಬೆಳೆಸಿದ ಮತ್ತು ಸೇವಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಯಾವುವು? ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು? ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾಚೀನ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಹಣ್ಣು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಣ್ಣು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅದು ಅಂಜೂರ ಅಥವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಜೀರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮಾನವರು ಸುಮಾರು 11,200 ರಿಂದ 11,400 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದರರ್ಥ ಕೃಷಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಹಣ್ಣು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಂಜೂರವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಹಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.
ಜಾಗರಣ್ ಜೋಶ್ ಅವರ ಲೇಖನದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 2006 ರಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಬಾರ್-ಇಲಾನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಜೆರಿಕೊ ಬಳಿಯ ಗಿಲ್ಗಲ್-I ಎಂಬ ಪ್ರಾಚೀನ ನವಶಿಲಾಯುಗದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 11,000 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯದಾದ ಒಂಬತ್ತು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಅಂಜೂರದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾನವ ಕೃಷಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಂಜೂರ ಬೆಳೆಯುವುದು ಸುಲಭ. ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟಿನವರು, ಗ್ರೀಕರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅಂಜೂರವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿಕಾರಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಅಂಜೂರವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಜನರು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಂಜೂರವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ತಾಜಾ ಅಂಜೂರದ ಜೊತೆಗೆ, ಒಣಗಿದ ಅಂಜೂರವನ್ನು ಸಹ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ರುಚಿಕರವಾದ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು 'ಸೂಪರ್ಫುಡ್' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂಜೂರವು ಫೈಬರ್, ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ, ಅಂಜೂರವು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ನಂತಹ ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವು ಮೂಳೆಯ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅಂಜೂರವು ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಉಪವಾಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ದಣಿದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಅಂಜೂರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಅಂಜೂರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಅಂಜೀರ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಣಗಿದ ಅಂಜೂರಗಳಿಗೆ ಈ ಹೆಸರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮಿಶ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಜೂರವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ.
ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಜೂರವು ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿಂದಿ, ಉರ್ದು, ಪಂಜಾಬಿ, ಗುಜರಾತಿ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 'ಅಂಜೀರ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ, 'ಅತ್ತಿ ಪಲಂ' ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ, ಅತ್ತಿ ಪಲಂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ, ಅತ್ತಿ ಪಲಂ ಸಹ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಅಂಜೂರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಅಂಜೂರವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹೂವು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬೀಜಗಳು ಅದರೊಳಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಂಜೂರದ ಮರಗಳು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಾಚೀನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಹಣ್ಣುಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಕ್ಕರೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಮೊದಲು, ಜನರು ಅಂಜೂರವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿಕಾರಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಜೂರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಅವುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.