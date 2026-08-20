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ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಈ ವಿಶೇಷ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿ: ಸಹೋದರನಿಗೆ ಲಭಿಸಲಿದೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಬ್ಬಗಳು ಬಂದರೂ ರಾಖಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕಿರುವ ಮಹತ್ವವೇ ಬೇರೆ. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ರಕ್ತಸಂಬಂಧಗಳ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿಯರ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವು ಬರಿ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧ.

Written ByKrishna N K
Published: Aug 20, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:18 PM IST
ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಈ ವಿಶೇಷ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿ: ಸಹೋದರನಿಗೆ ಲಭಿಸಲಿದೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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