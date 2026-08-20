/ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಈ ವಿಶೇಷ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿ: ಸಹೋದರನಿಗೆ ಲಭಿಸಲಿದೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ

Raksha Bandhan 2026 : ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಈ ಪವಿತ್ರ ದಿನದಂದು ಸಹೋದರಿಯರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪೂಜೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಹೋದರನಿಗೆ ಆರತಿ ಎತ್ತಿ, ಆತನ ಹಣೆಗೆ ತಿಲಕವನ್ನಿಟ್ಟು, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆರೈಸಿ ಬಲಗೈಗೆ ವರ್ಣರಂಜಿತ ರಕ್ಷಾ ದಾರವನ್ನು (ರಾಖಿ) ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಹೋದರನು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಆಕೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮತ್ತು ನಗುವಿಗೆ ಸದಾ ಬದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಭಯ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.
ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಜಪಿಸಬೇಕಾದ ವಿಶೇಷ ಮಂತ್ರ: ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ವೇಳೆ ಸಹೋದರನಿಗೆ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಂತ್ರವು ಸಹೋದರನಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಕಲ ಆಪತ್ತುಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ, ಆತನಿಗೆ ಸರ್ವಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ:
"ಯೇನ ಬದ್ಧೋ ಬಲಿ: ದಾನವೇಂದ್ರೋ ಮಹಾಬಲ: |
ತೇನ ತ್ವಮಭಿಬಧ್ನಾಮಿ ರಕ್ಷೇ ಮಾ ಚಲ ಮಾ ಚಲ ||"
(ಅರ್ಥ: ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯೂ, ದಾನವ ಶ್ರೇಷ್ಠನೂ ಆದ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟನೋ, ಅದೇ ರಕ್ಷಾ ದಾರದಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲೈ ರಕ್ಷೆಯೇ, ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಚಲಿಸದೆ (ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತು) ಈತನನ್ನು ಸದಾ ರಕ್ಷಿಸು.)
ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಈ ಆಚರಣೆ, ಇಂದು ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಬೆಳೆದಿದೆ. ರಕ್ತಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮಬಂಧದಿಂದ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಸ್ವಂತ ತಂಗಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುವ ಸೈನಿಕನಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಹೋದರನೂ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಏಕತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ಇಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.