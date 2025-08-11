English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕಾಫಿ-ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುವ ದೇಹದ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 11, 2025, 09:40 PM IST
    • ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಚರ್ಮವು ಹದಗೆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ
    • ಕಪ್ಪು ತುಟಿಗಳು, ಬಿರುಕು ಬಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ
    • ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ. ವಿನೋದ್ ಕೋಸ್ಲೆ

ಕಾಫಿ-ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುವ ದೇಹದ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
Side effects of coffee and tea

does coffee and tea make your lips dark: ಯಾರು ತಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ... ಆದರೆ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಚರ್ಮವು ಹದಗೆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ರಾಜಧಾನಿ ರಾಯ್‌ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾದ ಮೇಕಹರಾದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ತುಟಿಗಳು, ಬಿರುಕು ಬಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ದಿಢೀರ್‌ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ RBI

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ. ವಿನೋದ್ ಕೋಸ್ಲೆ,"ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಪಾನೀಯಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯಂತಹ ಬಿಸಿ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ತುಟಿಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವು ಬೆಳೆಯಬಹುದು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

"ಸಿಗರೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿಕೋಟಿನ್ ಕೂಡ ತುಟಿಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಡಾ. ವಿನೋದ್ ಕೋಸ್ಲೆ ಹೇಳಿದರು. "ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವವರ ತುಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಟಿಗಳ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಲ್ಲದೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ತುಟಿಗಳ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರೋಗಿಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಮತ್ತು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 

ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳು ಸಹ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್, ದೇಸಿ ತುಪ್ಪ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ತುಟಿಗಳನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.

ಡಾ. ಕೋಸ್ಲೆ ಹೇಳುವಂತೆ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ ಮತ್ತು ಇ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಿತ್ತಳೆ, ಪೇರಲ, ಟೊಮೆಟೊ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಪಾಲಕ್ ಮುಂತಾದ ಆಹಾರಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್‌ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ತುಟಿಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಧೂಮಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ತುಟಿಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ತಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ... ಇನ್ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಝೀರೋ! ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ನಿಯಮ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ

ಸೂಚನೆ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಲಹೆಯು ತಜ್ಞರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಲಹೆಯಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಬಳಸಿ. ಇದರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

