ಹುಡುಗರು VS ಹುಡುಗಿಯರು.. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕಸ್ಥರು ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..? ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವರದಿ

Love relationship tips : ನಾವೆಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಎಮೋಷನಲ್, ಅವರೇ ಬೇಗ I Love You ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ.. ಆದರೆ 'ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ' ಮಾಡಿರೋ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಪುರುಷರೇ ಬೇಗ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾರಂತೆ... ಹೌದು.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, "ಐ ಲವ್ ಯೂ" ಅಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳೋದೇ ಗಂಡಸರೇ ಅಂತೆ.
ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು 'ಭರವಸೆ' ಇರುತ್ತದೆ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ. "ನಾನು ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋತೀನಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇಡ್ತೀನಿ" ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳದ ಮಾತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಯುವಕರು ಹೇಳಬಹುದು.. ಅದನ್ನು ಹುಡುಗಿಯರು 'ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ' ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ, ಅವರು ಎದುರಿಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ 'ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಸುಗೆ'. ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಿಗೆ ಮರುಳಾಗದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು, ಸಂಗಾತಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ? ಅವರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು? ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಯೇ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ.
100% ಲವ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು..? : ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವೇ ಸಿಗಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು.. ಏಕೆಂದರೆ, ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾತಿನ ಬದಲು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ, ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲೋದು ಅಥವಾ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯೋದು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಶೈಲಿ. ಅದೇ ಮಹಿಳೆಯರು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಎಂತಹ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇರೋ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೆಚ್ಚು, ಯಾರೂ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರದ್ದೋ ಮಾತಿಗೆ ಮರುಳಾಗುವ ಬದಲು, ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಕು ಮುಂಚೆ 100 ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ..