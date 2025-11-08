English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವಧು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯನ್ನೇ ಉಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವಧು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯನ್ನೇ ಉಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Why do brides wear red at their wedding: ಭಾರತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ವಿವಾಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ವಿಭಿನ್ನತೆಯಿದೆ. ಸಮುದಾಯ, ರಾಜ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದರೂ ವಧು ತೊಡುವ ಬಟ್ಟೆಯ ಬಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಂಪು ರಂಗಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 8, 2025, 08:24 AM IST
    • ಭಾರತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ.
    • ವಿವಾಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ವಿಭಿನ್ನತೆಯಿದೆ
    • ನಾರಿಯರು ಧರಿಸೋ ಬಟ್ಟೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವಧು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯನ್ನೇ ಉಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Why do brides wear red at their wedding: ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾರಿಯರು ಧರಿಸೋ ಬಟ್ಟೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಧುವಿನ ಅಲಂಕಾರ ನೋಡಲೆಂದೇ ಅನೇಕರು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ.

ಭಾರತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ವಿವಾಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ವಿಭಿನ್ನತೆಯಿದೆ. ಸಮುದಾಯ, ರಾಜ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದರೂ ವಧು ತೊಡುವ ಬಟ್ಟೆಯ ಬಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಂಪು ರಂಗಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸೀರೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಲೆಹೆಂಗಾದವರೆಗೂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಧುವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಮದುವೆಯ ಬಟ್ಟೆಯ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪಾಗಿರಲು ಬಲವಾದ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ.  

ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ದುರ್ಗೆಗೆ ಬಲು ಪ್ರಿಯವಾದದು, ಕುಂಕುಮದಂತೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವೂ ಪವಿತ್ರ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶುಭಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯನ್ನು ವಧುವಿಗೆ ತೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಕೆಂಪು ಎಂಬುದು ನೂತನ ಆರಂಭವನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.  

ಇನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ವಧು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಯಿಂದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

