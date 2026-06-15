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ಬ್ರೆಡ್, ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ.. ಈ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಈ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲ್ಲ.

Written ByBhimappa
Published: Jun 15, 2026, 11:58 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:58 PM IST
ಬ್ರೆಡ್, ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ.. ಈ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಬ್ರೆಡ್, ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ.. ಈ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು
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